Vali Azizoğlu: “Önemli olan barışa ve refaha katkıda bulunmaktır”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi tarafından organize edilen Türkiye-Japonya Kültürel İş Birliği Kapsamında Müzecilikte İyi Deneyimlerin Paylaşılması Paneline katılmak üzere Erzurum'a gelen Japon heyetini kabul etti.

Makamında konuklarını ağırlayan Vali Azizoğlu, Japonya ile Türkiye'nin asırlar öncesine dayanan bir dostluğu olduğunu belirtti. İki ülkenin kültürel olarak birbirine benzer yönleri olduğunu hatırlatan Vali Azizoğlu, dünyaya çalışkanlıkları ile nam salmış bir ülke ile ticaret ve turizmi alanlarında alışverişte bulunmanın ülkemizin katma değerine fayda sağlayacağını ifade etti.

“Önemli olan barışa ve refaha katkıda bulunmaktır”

Geçmiş yıllarda Japonya'ya gittiğini ve oradaki gelişmelere yakından tanıklık etme fırsatı yakaladığını ifade eden Vali Azizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kültürel benzerliklerimizin yanı sıra doğal afetler yönünden de benzerlik yaşadığımız Japonya'da bizim gibi depremlerle mücadele eden bir ülke. Ziyaretimiz sırasında buna şahitlik ettik. 1995 yılında yaşanan Kobe Depreminin izlerini hala görmek mümkündü. Ülkeler böyle durumlarda bir dost eli arıyor. Öyle ki; Marmara Depremi'nde görev alan Japon Arama Kurtarma ekipleri ve 2011 Büyük Doğu Japonya Depremi'nde görev yapan Türk Arama Kurtarma ekipleri düşünüldüğünde, iki ülkenin ihtiyaç halinde birbirlerinin yardımına koştuğunu görüyoruz. Önemli olan ülkelerin dostluğa, barışa ve refaha katkıda bulunmalarıdır. Bugün de gerçekleşen ziyaretin iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunacağına inanıyor, ziyaretlerinden dolayı Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü (JIAA) Başkanı Dr. Sachihiro Omura ile Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Temsilcisi Takehiro Yasui ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Bu ziyaretler vesilesiyle iki ülke arasındaki bağın gelişeceğine inandıklarını belirten JIAA Başkanı Dr. Sachihiro Omura, ileride yapılabilecek iş birlikleri ve bilgi paylaşımları sayesinde Erzurum ile Japonya arasında bir köprü kurulabileceğini ifade etti. Misafirperverliğinden dolayı Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na teşekkür eden Japon heyet, kendilerini yeniden Japonya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.