Vali Azizoğlu, operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu beraberinde İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile birlikte helikopterle gittiği Şenkaya İlçesi Gaziler köyünde, şehit aileleri, gazi yakınları ve köy halkı ile düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Gaziler köyünde düzenlenen iftar yemeği öncesinde Vali Azizoğlu, son günlerde terör örgütüne karşı yürütülen ve büyük başarı elde edilen operasyonların icra edildiği bölgeyi helikopterle havadan inceleyerek, burada bulunan karakollarda da komutanlardan yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi aldı. Mehmetçiklerle sohbet eden Vali Azizoğlu "Bölgede huzurun ve güvenin tesisi için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık içinde görevlerini yürüten tüm askerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Azizoğlu operasyon bölgesindeki incelemelerinin ardından Şenkaya ilçesi Gaziler köyünde, şehit aileleri ile gazi yakınları ve köy halkı için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Şenkaya kaymakamı Ömer Dereli ve İlçe Belediye Başkanlarının da katıldığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu "Bugün Erzurum’un kuzeyinde Komutanlarımızla, kahraman insanlarımızın yaşadığı tarihi kahramanlıklarla dolu bu beldemizde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu coğrafyada, bu topraklarda yaşayan insanlarımız kavga ve gürültüden uzak, huzur ve barış içinde yaşamak istiyorlar. Güvenlik güçlerimiz de bölgede huzur ve güveni tesis etmek için gece gündüz büyük bir özveri ile çalışıyor. Bizler eğer hep birlikte çalışırsak bu sofrada oturduğumuz gibi beraber yan yana birlik beraberlik içinde olursak, bize oyun kurmak isteyenlerin oyunlarının kendilerine döneceğine, kendi oyunları içinde boğulup gideceklerine ben yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Vali Azizoğlu ve beraberindekiler, yemeğin ardından karayoluyla Erzurum’a döndüler. Yolda güvenlik noktalarında görev yapan asker ve polislere kendi eliyle tatlı ikram eden Vali Azizoğlu, hepsinin yaklaşan ramazan bayramını kutladı.