Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:14

Vali Azizoğlu, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Ramazan ayının yarından itibaren idrak edileceğini belirterek, “Ramazan kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhumuzun güzel telkinlere ve uyarıcı öğütlere açık olduğu, manevi duygularımızın canlılık kazandığı bir aydır” dedi.

Vali Azizoğlu, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı”

15 Mayıs 2018 17:14


Bu kutsal ayın anlamını birlik ve beraberlik anlayışıyla geliştiren ve önemli hasletler içeren, sevgi, saygı ve hoşgörünün sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geliştirilmesi hususunda; Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamlıkları başta olmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluş Üst Yöneticileri ile tüm çalışma arkadaşlarımın gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancının tam olduğunu dile getiren Vali Azizoğlu, “Ramazan ayı boyunca hastane, hapishane, huzur evi, yetiştirme yurtları ve çocuk yuvaları ile benzeri yerler ziyaret edilecek; ihtiyaç sahibi öksüz, yetim, gazi ve şehit aileleri ile hasta, yaşlı, yardıma muhtaç kimselerle ilgilenilmesi esas alınacaktır.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sadece birbirleriyle iftar davetlerinde bulunmaları ile varlıklı kişiler ve diğer meslek kuruluşlarının kendi aralarında, birbirlerine yönelik olarak verdikleri iftar davetlerinden uzaklaşılması halinde; maddi imkânı iyi olmayanların sofralarında buluşturulmasının sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştirilmesi bakımından daha faydalı olabileceği değerlendirilmektedir” dedi.


Vali Azizoğlu, Ramazan ayı boyunca İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaşlarımıza yardımlarını etkili, sürekli ve yaygın hale getireceğini ifade ederek, “Ayrıca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra ekonomik durumu iyi olup, hayır yapmak isteyen vatandaşlarımızın da imkânlarının birleştirilmesi suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftardan yararlanması için her Ramazan ayında uygulandığı gibi bu Ramazanda da Belediyelerimizin büyük özveri ve katkılarıyla, uygun mahallerde aşevleri veya benzeri yerlerin kurulması cihetine gidilecektir.


Bu itibarla, Ramazan ayının anlam ve önemine binaen gereken hassasiyetin her kademede gösterilmesi inanç ve bilinciyle, idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayının Milli birlik ve beraberliğimizin ruhuna güç katmasını, başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam Âlemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç