Vali Azizoğlu, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı”

Bu kutsal ayın anlamını birlik ve beraberlik anlayışıyla geliştiren ve önemli hasletler içeren, sevgi, saygı ve hoşgörünün sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geliştirilmesi hususunda; Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamlıkları başta olmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluş Üst Yöneticileri ile tüm çalışma arkadaşlarımın gerekli hassasiyeti göstereceklerine inancının tam olduğunu dile getiren Vali Azizoğlu, “Ramazan ayı boyunca hastane, hapishane, huzur evi, yetiştirme yurtları ve çocuk yuvaları ile benzeri yerler ziyaret edilecek; ihtiyaç sahibi öksüz, yetim, gazi ve şehit aileleri ile hasta, yaşlı, yardıma muhtaç kimselerle ilgilenilmesi esas alınacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sadece birbirleriyle iftar davetlerinde bulunmaları ile varlıklı kişiler ve diğer meslek kuruluşlarının kendi aralarında, birbirlerine yönelik olarak verdikleri iftar davetlerinden uzaklaşılması halinde; maddi imkânı iyi olmayanların sofralarında buluşturulmasının sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştirilmesi bakımından daha faydalı olabileceği değerlendirilmektedir” dedi.

Vali Azizoğlu, Ramazan ayı boyunca İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları; ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaşlarımıza yardımlarını etkili, sürekli ve yaygın hale getireceğini ifade ederek, “Ayrıca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra ekonomik durumu iyi olup, hayır yapmak isteyen vatandaşlarımızın da imkânlarının birleştirilmesi suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftardan yararlanması için her Ramazan ayında uygulandığı gibi bu Ramazanda da Belediyelerimizin büyük özveri ve katkılarıyla, uygun mahallerde aşevleri veya benzeri yerlerin kurulması cihetine gidilecektir.

Bu itibarla, Ramazan ayının anlam ve önemine binaen gereken hassasiyetin her kademede gösterilmesi inanç ve bilinciyle, idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayının Milli birlik ve beraberliğimizin ruhuna güç katmasını, başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam Âlemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim” diye konuştu.