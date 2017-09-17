Vali Azizoğlu Şehit Ailelerini ve Gazileri Unutmuyor

Aynı ilçede şehit olan Muhammet Sıddık Çintimar’ın babası ve aile fertleriyle birlikte öğlen yemeğinde bir araya gelen Vali Azizoğlu,” Bugün bu topraklarda bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bayrağımız gönlerde dalgalanıyor ve ezanımız minarelerden okunuyorsa bunu şehit ve gazi olan vatan evlatlarına borçluyuz” dedi.

Erzurum’un Aşkale İlçesi Gökçebük Mahallesi köy konağında Gazi Yahya Kemal Çalayır ve Şehit Muhammet Sıddık Çintimar’ın yakınlarının davetine katılan Vali Azizoğlu, ilçe sakinleriyle hasbihal etti. Köy girişinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Vali Azizoğlu, 2012 yılında Siirt’te yürütülen bir operasyonda mayına basarak yaralanan ve iki bacağını kaybeden Gazi Yahya Kemal Çalayır ile Diyarbakır’ın Lice İlçesinde şehit olan Muhammet Sıddık Çintimar’ın ailesiyle bir müddet sohbet etti.

Bu vatan için bu bayrak için bu mukaddesat için ödenmesi gereken bedelleri Türk Milletinin fazlasıyla ödediğine dikkat çeken Vali Azizoğlu,” Milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek, devletimizin bağımsızlığını, huzur ve güvenliğini sağlamak gayesiyle bölücü ihanet şebekesine karşı büyük bir mücadele verilmiştir. Bölgede yaşanan olaylar sonucunda şehit olan Muhammet Sıddık Çintimar’a Allah’tan Rahmet, bir başka operasyonda gazi olan Yahya Kemal Çalayır kardeşimize de sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Türk Milletinin vatan sevgisi her şeyin üstündedir” diye konuştu.

Davet programına Vali Seyfettin Azizoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan katıldı.