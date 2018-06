Vali Azizoğlu: “Tek gayemiz barış ve kardeşlik”

Daha acı olayların yaşanmaması için ilçe halkından herkesin sağduyulu davranmasını isteyen Vali Azizoğlu, barış ve huzurun gelmesi yönünde ilçe büyükleriyle görüş alışverişinde bulundu. İlçe kaymakamlık binasında mahalle sakinleriyle görüşen Vali Azizoğlu, kavgadan herkesin zarar göreceğini söyledi.

Ailelerin acısının büyük olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, “21. Yüzyılda bu tür olayların yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Çünkü bu kin, bu nefret yarın sizden sonra çocuklarınıza kadar uzar. Bu yüzden her iki aile bir an evvel bu husumete son vermeli. Devlet olarak bizlerde ne yapabiliriz konusunda sizlerle görüşüp, bu doğrultuda adım atmak istiyoruz. İşte görüyorsunuz, bu bölgelerde terör bitti, huzur ve kardeşlik başladı. Bu huzur ortamına gölge düşmemesi için bu husumeti bitirmemiz gerekiyor. Bunun sonu yok, herkes yaptığı işten dolayı hukuk karşısına çıkacaktır. Hiç kimse ceza mercisi değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ortada bir suç var ise bunun gereğini yapacak tek makam yargıdır. Bu yüzden kimse öç alma veya ceza kesme gibi bir yanlışa düşmesin. Şimdiye kadar bu tür olaylarda kazanan olmadı. Sizler bizim vatandaşımızsınız ve biz hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını bile istemeyiz. Bu acı olaylarında yaşanmasını kesinlikle istemezdik. Olayların daha da derinleşmemesi için her iki ailenin de aklıselim davranacağını umut ediyorum. Hepimizde biliyoruz ki kan kanla temizlenmez” şeklinde konuştu.

Vali Azizoğlu’nun ziyaretine Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Karaçoban Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan eşlik etti.