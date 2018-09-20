Vali Azizoğlu: “Temiz bir dünya için sıfır atık”

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan ‘Sıfır Atık Projesi‘ Erzurum'da tüm hızıyla devam ediyor

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya amacıyla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vizyon projesi ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ve diğer kurumları ziyaret eden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, projenin uygulanması konusunda denetim yaptı.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü binasında atık toplama kutularının kullanılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile geçici depolanarak geri dönüşüme gönderilmesi konusunda İl Müdürü Rahmi Şenocak'tan bilgi alan Vali Azizoğlu, diğer kurum ve kuruluşlarda ‘Sıfır Atık Projesi' uygulamasında eksikliklerin giderilmesi hususunda talimat verdi.

Birçok kurumun ‘Sıfır Atık Projesi' uygulamasında çalışmaları en iyi şekilde yürüttüklerine dikkat çeken Vali Azizoğlu, “Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan bu proje ile atıklar kontrol altına alınıyor. Bu projeyle öncelikli amacımız gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakmaktır” dedi.