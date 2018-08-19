Vali Azizoğlu, trafik uygulama noktalarını ziyaret etti

Burada yolcularla bir süre sohbet eden Vali Azizoğlu, çocuklardan araç içinde trafik polisi olmalarını isteyerek, "kırmızı düdük" dağıttı.

Çocuklardan, babaları veya anneleri araç kullanırken hata yaptıkları zaman hemen kırmızı düdüğü çalarak onları uyarmalarını isteyen Vali Azizoğlu, ayrıca ailelerin yaklaşan kurban bayramlarını kutlayıp çikolata ikram etti, çocuklara da tişört şapka hediye etti.

Vali Azizoğlu, son olarak Erzurum-Erzincan karayolunda bulunan trafik uygulama noktasını ziyaret etti.

Uygulama sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Azizoğlu, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollardaki araç sayısının artmasıyla kaza riskinin de arttığını söyledi.

Can kaybı yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi başlatıldığını hatırlatan Vali Azizoğlu, "Araçlardaki küçük çocuklara kırmızı düdük hediye ediyoruz. Babaları, anneleri emniyet kemeri takmadığında, cep telefonuyla konuştuğunda, trafik kurallarına uymadığında çocuklarımız düdükle onları uyaracak." diye konuştu.

Vali Azizoğlu, ayrıca proje kapsamında ziyaret ettiği uygulama noktasında araçları durdurduklarını ve proje hakkında bilgilendirme yaptıklarını da sözlerine ekledi.