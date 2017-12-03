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03 Aralık 2017 10:33

Vali Azizoğlu, “Tüm engelleri birlikte aşalım”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “Tüm engelleri birlikte aşalım” dedi.

Vali Azizoğlu, “Tüm engelleri birlikte aşalım”

03 Aralık 2017 10:33


Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli şartının, bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek, ileriye bakabilmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, “Engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek, yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkânı sağlamak en büyük hedefimizdir. Ayrıca, “Eğitim her engeli aşar” gerçeğinden hareketle engelli bireylerin eğitimi için gerekli ortamları hazırlamak da devletimizin en temel görevleri arasındadır. Nitekim desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok başarıya şahit oluyoruz. Onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.


Engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı günlerinde bir araya getirilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi ve kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi suretiyle, ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında, onlara yönelik uygulamaya konulan projeler hayati önem arz ettiğini dile getiren Vali Azizoğlu daha sonra şunları kaydetti: “ Valiliğim koordinasyonunda; başta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, Nüfusumuzun bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, Engellilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin toplum içinde sağlanması ilkesinden hareketle, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri için yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bahse konu kardeşlerimizin topluma kazandırılmaları için çeşitli etkinlikler yapılmakta ve projeler uygulanmaktadır. Bu vesileyle, tüm engelli kardeşlerimizin, “3 Aralık Engelliler Günü” nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.”




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