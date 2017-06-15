kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Azizoğlu, “Ülkemizin huzur ve güvenlik abidesi jandarma teşkilatımız” diyerek mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Aziz Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımız, bugüne kadar ortaya koymuş olduğu yüksek performans ve başarılarıyla güvenlik teşkilatlarımız arasında müstesna bir yere sahiptir. Vatanımızın her karış toprağında, aziz milletimize yönelmiş bütün tehditlere ve hain örgütlere karşı her zaman teyakkuzda ve görevinin başında olan Jandarma teşkilatımız, geçmişten günümüze taşıdığı deneyim ve birikimini; yenilikçi yöntem ve modern teknolojiyle birleştirmek suretiyle, günümüze ve geleceğe taşımasını bilmiştir. Güvenlik anlamında yoğun bir iş yükü ve çeşitlilik arz eden bir sorumluluk sahası olan ülkemizde; üzerine aldığı görevleri yılmadan hakkıyla yerine getiren bu güzide kurumumuz; özellikle bölücü terör örgütlerine karşı diğer güvenlik güçlerimizle birlikte omuz omuza verdiği mücadelede, en zorlu şartlarda dahi, yaz kış demeden kahramanlık destanı yazmaktadır.

Terörle mücadelenin yanı sıra, gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarla, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası haline gelen Jandarma birimlerimiz; insan kaçakçılığından hırsızlığa, trafik denetimlerinden asayiş olaylarına kadar suçla ve suçluyla mücadelenin her noktasında başarıyla görev yapmakta olup, milletimize geleceğe dair umut ve güven vermektedir.

178 yıldır Aziz Milletimizin hizmetinde bulunan Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, kuruluşundan bugüne kadar bir gurur abidesi olmayı başarmış bu köklü teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, Aziz Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”