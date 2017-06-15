Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2017 17:08

Vali Azizoğlu: ”Ülkemizin huzur ve güvenlik abidesi jandarma teşkilatımız”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, jandarma teşkilatımızın 178.

Vali Azizoğlu: ”Ülkemizin huzur ve güvenlik abidesi jandarma teşkilatımız”

15 Haziran 2017 17:08

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Vali Azizoğlu, “Ülkemizin huzur ve güvenlik abidesi jandarma teşkilatımız” diyerek mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Aziz Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımız, bugüne kadar ortaya koymuş olduğu yüksek performans ve başarılarıyla güvenlik teşkilatlarımız arasında müstesna bir yere sahiptir. Vatanımızın her karış toprağında, aziz milletimize yönelmiş bütün tehditlere ve hain örgütlere karşı her zaman teyakkuzda ve görevinin başında olan Jandarma teşkilatımız, geçmişten günümüze taşıdığı deneyim ve birikimini; yenilikçi yöntem ve modern teknolojiyle birleştirmek suretiyle, günümüze ve geleceğe taşımasını bilmiştir. Güvenlik anlamında yoğun bir iş yükü ve çeşitlilik arz eden bir sorumluluk sahası olan ülkemizde; üzerine aldığı görevleri yılmadan hakkıyla yerine getiren bu güzide kurumumuz; özellikle bölücü terör örgütlerine karşı diğer güvenlik güçlerimizle birlikte omuz omuza verdiği mücadelede, en zorlu şartlarda dahi, yaz kış demeden kahramanlık destanı yazmaktadır.


Terörle mücadelenin yanı sıra, gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarla, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası haline gelen Jandarma birimlerimiz; insan kaçakçılığından hırsızlığa, trafik denetimlerinden asayiş olaylarına kadar suçla ve suçluyla mücadelenin her noktasında başarıyla görev yapmakta olup, milletimize geleceğe dair umut ve güven vermektedir.


178 yıldır Aziz Milletimizin hizmetinde bulunan Jandarma Teşkilatımızın Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle, kuruluşundan bugüne kadar bir gurur abidesi olmayı başarmış bu köklü teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, Aziz Şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:23
  • Güneş :04:39
  • Öğle :12:27
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!