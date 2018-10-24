Vali Azizoğlu: “Yatırım olmayan yerde istihdam olmaz”

İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerinde konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Ürettiğimiz ürünleri alacak yaklaşık 100 milyonluk bir nüfus 3-4 saatlik mesafededir. Böyle büyük bir potansiyeli olan şehre hizmet etmek bu vatana ve millete yapılacak en büyük iyiliktir” dedi.

Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, İşkur İl Müdürü Recep Demir, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Vali Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti. Çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunan Uzunkaya, Vali Azizoğlu ile birlikte açılışın yapılacağı salona geçti.

Program öncesinde bir konuşma yapan Uzunkaya, istihdam konusunda önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

Darbe ile yapılamayan hainliklerin şimdi ekonomik olarak yapılmaya çalışıldığını ifade eden Uzunkaya, “Bir yılda 128 kişi istihdam edilirken, yılın ilk 10 ayı bitmeden 8 bin kişiyi istihdam eden bir kurumdan bahsediyoruz. 2002 yılında Türkiye İşkurumu bir yılda 24 bin insanı istihdam eden bir kurum olmuştur. 2017'den 2018 yılının bu gününe kadar yani daha 10'uncu ayı bitirmeden 970 bin kişi istihdam edilmiştir. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği başlatıldı. Burada ülkemizi hedefinden alıkoymaya kalkışan bir takım hain odaklar, darbe girişimleriyle hedefe ulaşmayınca, ekonomik istihdamlı ülkenin hayatını ve iş gücü piyasasını sarsmayı hedeflediler. İşte son günlerde Dolar ve Euro üzerinde oyunlar yapmaya başladılar. Sizin Dolarla ve Euro ile satın alacaklarınız bir dolarla satın aldıklarınızdı, onlarda yabancı ülkelere kaçtı. Bu ülkede Dolara mahkûm edeceğiniz artık bir alçak kalmamıştır. Bu millet hedefinden vazgeçmemiştir” dedi.

Daha sonra söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kalkınmanın hız kaybetmeden sürdüğünü belirterek, “Ülkemiz her geçen gün kalkınma gayreti içerisindedir. Bilhassa büyükşehirlere gittiğimizde büyük organize sanayilerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hedefimiz bunların sayısını çoğaltmak, artık burada yapılamayan denilen işleri de yapmaktır. Bizlerin azmiyle inşallah yeni istihdam alanları açacağız” diye konuştu.

ERZURUM BÖLGENİN SANAYİ MERKEZİ OLACAK

“Sizleri Anadolu'nun kapısı mülk-i İslam'ın kilidi Erzurum'dan selamlıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum'un yakın gelecekte bölgenin sanayi şehri olacağını söyledi.

Vali Azizoğlu şöyle devam etti:

“İstihdam yaratabilmenin tek ve yegâne yolu yatırım yapmaktır. Yatırım olmayan bir yerde istihdam olmaz. Onun için Erzurum'u Doğu Anadolu'nun ve yakın coğrafyamızın en büyük sanayi şehri yapmak için Erzurum da arkadaşlarımız yaklaşık iki buçuk yıldır canla başla çalışıyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Erzurum sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin değil İran, Azerbaycan ve Gürcistan'ında en büyük sanayi şehri olacaktır. Bunu başardığımız da ürettiğimiz ürünleri alacak yaklaşık 100 milyonluk bir nüfus 3-4 saatlik mesafededir. Böyle büyük bir potansiyeli olan şehre hizmet etmek bu vatana ve millete yapılacak en büyük iyiliktir. Abdülhamit Han'ın Erzurum'a gönderdiği bir fermanda dediği gibi ‘Erzurum düşerse, Anadolu düşer' bu nedenle Anadolu'nun müstahkem mevkii Erzurum'u her alanda kalkındırmak bizlerin namus ve şeref borcudur. Bunlar çalışma azmi ve gayretiyle olur. Bunu başaracağız.”

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu ve protokol İstihdam fuarının açılış kurdelasını keserek, stantları dolaştı.

İŞKUR'A YENİ HİZMET BİNASI

Erzurum İşKur İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası Gürcükapı semtinde görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirilen açılışa; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninin ardından hizmet binasını gezen Vali Azizoğlu, önceki binanın yetersiz olduğunu ancak yeni hizmete açılan binada daha önceden tespit edilen tüm eksikliklerin giderildiğini ve Erzurum'a yakışır modern bir bina olduğunu belirtti.