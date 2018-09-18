Vali Azizoğlu'nda Gaziler Günü kutlama mesajı

Vali Azizoğlu mesajında şunları kaydetti; “Yüce Türk Milleti'nin şanlı tarihi, milletimizin tüm bireylerine gurur veren, eşsiz zaferlerle doludur. Milletimiz, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden, daima alnının akıyla ve başarıyla çıkmasını bilmiştir.

19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milleti adına vefa duygusunun en güzel örneğini göstererek, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önderimiz ATATÜRK'e, “GAZİ” unvanını vermiştir. Bu tarih, aynı zamanda Gazi ve Şehitlerimize duyduğumuz minnet, şükran ve saygının da açık bir göstergesidir.

Milletimizin geleneğinde, vatan aşkı, millet ve bayrak sevgisi, her sevginin üzerindedir. Bunun içindir ki, Türk insanı, vatan için ölmeyi bir görev bilmekte, oğlunu şehit veren anne ve baba, acısını yüreğine gömerek, “Vatan Sağ olsun” sözünü en içten duygularıyla söylemektedir.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak, gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın her biri gurur kaynağımızdır.

Aziz vatanımızın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda Şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, “Ülkemizin medarı iftiharı, vatanperverliğin ve kahramanlığın yaşayan canlı abideleridir.”

Yüce Allah'ın bizlere verdiği sarsılmaz inanç, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve cesaretle; Şehit ve Gazilerimizin bizlere mirası olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bu varlığını sürdürecektir.

Bizler, aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde Türk milleti olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde hayatımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, Şehit ve Gazilerimiz her türlü takdire şayandır. Bu Aziz Kahramanlarımıza ne kadar minnet ve şükran duysak azdır.

Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de aynı azim ve kararlılıkla vatan topraklarının ve Yüce Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğünün daima korunması, Milletimizin de huzur ve güven ortamı içinde varlığını sürdürebilmesi için, gazilik rütbesini alan gazilerimizle, yine bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimizin eşleri ve çocuklarını bu anlamlı günde saygı, şükran ve sevgiyle selamlıyorum.“