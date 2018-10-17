Vali Azizoğlu'ndan 16 Ekim Dünya Gıda Günü mesajı

Vali Azizoğlu, “Açlık ortadan kaldırılmadan, sağlıklı bireyler ve nitelikli eğitim gibi hedeflere ulaşmak mümkün değildir” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945'e ithafen her yıl 16 Ekim Dünya Gıda günü olarak kutlanıldığını belirten Vali Azizoğlu, “Bu günde dünya genelinde ‘'Sıfır Açlık' hedefine ulaşmak ve yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırmak amacıyla FAO üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu seneki teması “Eylemlerimiz geleceğimizdir. 2030 kadar Dünya'da açlığa son vermek mümkün.” olarak belirlenmiştir.

Her gün, 800 milyonu aşkın kişi, yiyecek herhangi bir şey bulmak için mücadele ediyor ve dahası açlıktan ölme riski ile karşı karşıya. Tüm dünyada açlık çeken kişi sayısı, Endonezya, ABD ve Pakistan'ın toplam nüfusundan daha fazla!

Çatışmalar, iklim değişikliği, ekonomik sorunlar, eşitsizlik.... Dünyada açlıkla mücadeleyi zorlaştıran nedenlerden sadece birkaçı ve bu yüzden, dünyada ‘Açlığa Son' hedefine ulaşmak artık eskisinden de güç görünüyor. Çatışmalardan etkilenen milyonlarca insan, çoğu zaman evlerini terk etmek zorunda kalıyor ve yeterli gıda kaynaklarına erişimden yoksun kalıyor. Savaşlar ya da ayaklanmalar da açlığın doğrudan bir sonucu olarak da meydana gelebiliyor.” Dedi.

“Tarihe baktığımızda açlığın her zaman var olduğunu görüyoruz. Açlığın sebepleri ise hep aynı” diyen Vali Azizoğlu mesajında şunları kaydetti; “Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen her dokuz kişiden biri kronik açlık çekmektedir. 2018'de açlık çeken kişi sayısı 820 milyonu geçmiştir. Beş yaşın altında 151 milyon çocuk yeterince gelişmemiştir. Aynı zamanda 1,9 milyar kişi aşırı kiloludur. Bu kişilerin 672 milyonu obezdir. Obezite sorunu; hastalık ve ölüm riskini arttırmaktadır. Çok fazla tüketen ya da kötü beslenen kişiler ile yeterli gıda bulamayan kişiler arasında bir denge kurulması gerekmektedir..

Çok miktarda gıda üretimi ve israfı, çevre kirliliğine de yol açmakta ve tüm dünyada insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, kötü beslenme, küresel bir sorundur. Bu sorun, nerede yaşarsak yaşayalım, hepimizi ilgilendirir.

2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında küresel olarak kabul edilen Açlığa Son hedefine ulaşmak için gıda üretimine ihtiyaç duyulan tüm doğal kaynakların, tarlalar , ormanlar ve okyanuslar gezegenimize zarar vermeyecek şekilde kullanılmalıdır. Sürdürülebilir tarım; gıda üretiminin, çevrede bulunan tüm insanlar ve hayvanlar da dâhil olmak üzere çevreye saygılı olmasını gerektirir, aksi takdirde kaynaklarımız tükenecektir!

Açlık ortadan kaldırılmadan, sağlıklı bireyler ve nitelikli eğitim gibi hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

Mevcut deneyimler gösteriyor ki: Ülkeler, kurumlar ve bireyler hep birlikte çalıştığında, gıda güvenliği ve beslenme alanında büyük bir gelişme kaydetmek mümkündür.

Kırsal bağlantılar Gıda güvenliği hesaba katılmadığı takdirde 2030'da Açlığa Son küresel hedefine ulaşmak mümkün değildir. Dünyadaki yoksulların yüzde 70'i kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Tüm biçimleriyle dengesiz beslenmenin azaltılması, dünyadaki doğal kaynakların uzun vadede verimli şekilde muhafaza edilmesi için kırsal bölgelerde yaşayan yoksulların refahlarının korunması ve arttırılması şarttır.

Besin kaynaklarına erişmek imkânsız olduğunda, öfke patlaması yaşanması doğaldır. Dolayısıyla, besin kaynaklarına erişim sağlanması, dünyaya barışı getirmek açısından etkili bir yol olabilir.

Dünya Gıda Günü İlimizde Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından 5 okulda Dünya Gıda Gününün önemi ve teması anlatılarak broşür, liflet , balon dağıtımı ve gıda dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca şehrimizin özellikle fakir muhitlerimizde olmak üzere sokakta oynayan çocuklara meyve kek ve süt dağıtımı yapılmıştır. Farkındalığı artırmak amacıyla şehrin çeşitli yerlerine görsel materyaller asılmıştır. İlçelerimizde de İlçe Müdürlüklerimiz tarafından dünya gıda Günü çeşitli etkinliklerle kutlanılmaktadır. Tüm Halkımızın 16 Ekim Dünya Gıda Gününü kutluyorum.”