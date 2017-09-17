Vali Azizoğlu’ndan 2017-2018 eğitim öğretim yılı mesajı

Vali Azizoğlu, mesajında, “Bugün her yönüyle yepyeni bir başlangıca, hep beraber merhaba diyoruz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın yüreklerinde, bilgi ve sevgi ışığını yakmak üzere, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Çağdaş eğitimin; toplumsal yaşamımızın biçimlendirilmesinde, yükselmesinde ve çağdaşlaşma sürecinin başarıya ulaşmasında vazgeçilmez öğeler olduğunu kaydeden Vali Azizoğlu, “Sağlam temeller üzerine kurulmuş bir yaşam; çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar, genç nüfus yoğunluğuna sahip ülkemizin geleceği için de temel koşuldur.

Şehrimize ve ülkemize değer katacak, güçlü kılacak, teknolojiye hâkim, eleştirel düşünebilen, kendine güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireylerin oluşması eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Her şeyin büyük bir hızla değiştiği, beklentilerin, talepler ve mesleklerin sürekli bir değişim içinde olduğu günümüzde, eğitim konusunda fiziki imkânlarımızı sürekli gözden geçiriyor, Erzurum’un en ücra köşesinde yaşayan çocuklarımızın da eğitim haklarını kutsal sayıyoruz.

Bu amaçla, gerek hayırseverlerimizle imzaladığımız protokoller gerekse devletimizin yaptığı yatırımlarla, Erzurum’un eğitimdeki beklentilerini hem fiziki açıdan hem de kalite açısından artırmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

166 BİN 119 ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPACAK

2017-2018 Eğitim ve öğretim yılında toplam bin 262 okul; 11 bin 595 okul öncesi, 50 bin 748 ilkokul, 61 bin 398 ortaokul ve 42 bin 378 Orta öğretim (Lise) olmak üzere toplam 166 bin 119 öğrencinin eğitim ve öğrenim göreceklerini bu dönemde, 10 bin 100 öğretmenin görev yapacağını belirten Vali Azizoğlu, öğrenciler ve öğretmenlere hitaben şunları söyledi;

“Sevgili Öğrenciler; başarı, birden çok faktöre bağlı olarak ulaşılabilen bir olgudur. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, kararlı olma ve kendine güvenme başarının olmazsa olmazlarıdır. Ayrıca, öğretmenlerinizi ve okulunuzu, birbirinizi seviniz ve her türlü zararlı alışkanlıktan kaçınınız. Sizler eğitimin temel yapı taşlarısınız. Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakârlık, çaba ve yatırım, sizler içindir. Sizlerin başarısıyla mutlu olup, geleceğimize daha güvenle bakacağız.

Değerli öğretmenlerimiz; çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında en önemli görev sizlere düşmektedir. Ailelerimiz en kıymetli varlıkları olan çocuklarını, sizlere emanet etmektedirler. Sizin de asli göreviniz, bu çocuklarımızı milli, ahlaki, insani ve evrensel değerlerle yetiştirmek ve hayatta lazım olacak her türlü bilgi ve becerilerle donatmaktır. Sizlerin birinci muhatabı öğrencilerinizdir. Bu yüzden onları seviniz, önemseyiniz ve önemli olduklarını hissettiriniz. Onları yetiştirmek üzere, sizlere teslim edildiğini unutmayınız. Çocuklarımızın, olası hatalarının hoşgörü çerçevesinde değerlendirilerek, düzeltilmesi hususunun en doğru davranış biçimi olacağı inancını taşımaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerimle; öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim camiasına başarılar diliyor, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum.”