Vali Azizoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vali Azizoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türk Milleti’nin verdiği onur ve büyük bir mücadele neticesinde, zaferle sonuçlanan, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Tarihe altın harflerle yazılan, Yüce Türk Milleti’nin azim ve kararlılığının tüm Dünya Uluslarına ilan edildiği bu anlamlı zaferin 96. yıldönümünde, Büyük Önderimiz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü ve silah arkadaşlarıyla; vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, Allah’ tan rahmet diliyorum.

Bu anlamlı zafer ve şeref günü nedeniyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla görevlerinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarıyla, gazilerimizin ve şehit ailelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızı, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay yıldızlı şanlı bayrağımız ile çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni onurla korumanın yolunun milletçe kenetlenmek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat donanımlı bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile milletimiz birlik, beraberliğinden, hürriyet ve istiklal sevdasından en zor koşullarda dahi vaz geçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır. Haykırmaya da devam edecektir. Bu kahramanlık zincirimize, 15 Temmuz 2016 günü halkımızın topyekûn verdiği mücadeleyle de bir halka daha eklenmiştir.

Bu vesileyle, Erzurum Halkı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, en içten dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”