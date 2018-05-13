Vali Azizoğlu’ndan Anneler Günü mesajı

Vali Azizoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Aile ocağının temel taşı, değerli Anneler. Dünya’nın tüm çağdaş ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü, 15 Mayıs tarihi de Uluslararası Aile Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl ki Anneler Gününü de, 13 Mayıs 2018 Pazar günü, varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin, bu anlamlı günlerini, sevgi ve saygı duygularıyla yoğunlaşarak, milletçe kenetlenerek kutlayacağız. Dünyaya gelişimize vesile olan annelerimiz şüphesiz yılın bir gününde değil her gününde sevgi ve saygıyla anılmalı. Bu haftayı ise daha anlamlı bir şekilde onların hoşnutluğunu kazanmak hepimizin üzerine düşen kutsal bir görevdir. Bilmeliyiz ki; Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle; “Cennet annelerin ayakları altındadır.’’ Buyurarak, cennete giden yolun muhterem annelerimizin o rızasından geçtiğini bildirmektedir.

Karşılıksız emeğin, şefkatin tükenmez kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatımızın temel dinamikleridir.

Bu anlamlı günde, yeryüzündeki tüm bireylerin kalbi, bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, fedakârlığın, sevgi ve saygının timsali annelerimiz için çarpacaktır. Bu çok önemli ve anlamlı günde, anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerin, “Anneler Günü’nü ve Uluslararası Aile Günü’nü” kutluyor, milletçe sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice anneler gününe birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı temenni ediyorum.

Bu duygularla, tüm Erzurum Halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”