Vali Azizoğlu'ndan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Vali Azizoğlu, “Yaşlılarımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Toplumumuzun önemli bir bölümünü oluşturan ve hayatları boyunca edindikleri deneyimlerini genç kuşaklara aktararak, onların ülkesine daha yararlı kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlayan yaşlılarımızın sorunlarına yardımcı olmak, gönüllerini hoşnut etmek amacıyla, 1 Ekim tarihinin “Dünya Yaşlılar Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Vali Azizoğlu mesajında şunları kaydetti; “Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya'daki yaşlı nüfusun giderek arttığını görerek, yaşlılara hak ettikleri değerin ve saygının gösterilmesi maksadıyla, 1990 yılında; 01 Ekim tarihini “Dünya Yaşlılar Günü” olarak ilan etmiştir.

Ülkemizde yaşlı hizmetlerini yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türk Milleti'nin geleneğinde en saygın yeri olan yaşlılarımıza, değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kendi kendine yetebilen ve topluma aktif olarak katılan yaşlılarımızın sayılarının arttırılması amacıyla, onların beden ve ruh sağlığının iyileştirilmesi için, kişi ve kuruluşların katkılarıyla devletimizin organizasyonunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu bağlamda, İlimiz' de önemli bir orana sahip yaşlılarımıza yönelik çeşitli kurumsal çalışmalar yapılarak, onların sorunlarının çözümüne yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.

“Dünya Yaşlılar Günü” nün, Ülkemiz genelinde anlamına uygun olarak kutlanmasını ve bu anlamlı günde tüm yaşlılarımızın elleri öpülüp, hatırları sorularak, sorunlarının çözümüne yalnız kurumsal olarak değil, hepimizin yardımcı olmasını ve onların gönüllerinin hoşnut edilmesini temenni ediyorum.

Bu duygularla, “01 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nü kutluyor, toplumumuzun tüm kesimlerinde yaşlılarımızla birlikte, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum.”