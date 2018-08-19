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19 Ağustos 2018 11:46

Vali Azizoğlu’ndan Kurban Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Azizoğlu’ndan Kurban Bayramı kutlama mesajı

19 Ağustos 2018 11:46


Vali Azizoğlu, mesajında şunları dile getirdi:


“Aziz Erzurumlular, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Erzurum’da da, birlik ve beraberliğimizi, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü duygularıyla pekiştiren bir “Mübarek Kurban Bayramı” na daha ulaşmış bulunuyoruz


Tüm ülkemizde ve güzel İlimiz Erzurum’da Kurban Bayramını milletçe huzur, güven ve mutluluk içinde geçirmemiz dileğiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.


Dini bayramlarımız, toplumumuzda hiç şüphesiz çok özel ve anlamlı bir yere sahiptir. Bayramlarımız, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hâkim olduğu müstesna günlerdir.


Bayramlar; toplumun manevi zenginliği olup, birlik ve beraberliği perçinleyen, insanı vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yükseğe çıktığı çok özel ve kutsal günlerdir.


Bayramlar; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştiren, kısaca bizlere aile olmanın ayrıcalığını yaşatan özel günlerdir. Bu özel günler, çağın getirdiği birçok sosyal hastalığın da çözüm ve çaresidir.


Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı “Kurban Bayramı” nda, yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak darda olanlarla, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizler ile tedaviye muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek hatırlanması, imkânlar dâhilinde desteklenmeleri ve sevindirilmesi büyük önem taşımaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, Sağlık, huzur ve mutluluk içinde, ailenizle birlikte bir bayram daha geçirmenizi diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”




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