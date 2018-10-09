Vali Azizoğlu'ndan kurumlara inceleme

İlk olarak Nüfus İl Müdürlüğüne giden Vali Azizoğlu, işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Nüfus Müdürlüğü personeline, herhangi bir problemlerinin olup olmadığını soran Vali Azizoğlu, gelen vatandaşların taleplerini ivedi bir şekilde karşılamaları talimatını verdi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı ile ilgili konuların konuşulduğu ziyarette; Vali Azizoğlu'na bilgi veren İl Müdürü Salih Kaygusuz, il merkez ve ilçelerde herhangi bir sorun ve sıkıntının olmadığını söyledi.

Ardından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) geçen Vali Azizoğlu, 2018 Yılı Teknik Destek Programı başta olmak üzere, diğer projeler hakkında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen' le bilgi alış verişinde bulundu.