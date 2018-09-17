Vali Azizoğlu'ndan Pasinler savaşı zaferi mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 18 Eylül 1048 Pasinler Savaşı Zaferi'nin 970. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Azizoğlu, mesajında nice zaferlerle ve kazanılmış savaşlarla dolu Şanlı tarihimizin gururla anacağımız savaşlardan birisinin de 1071 Malazgirt zaferinden 23 yıl önce 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı olduğunu belirterek, “Bu savaş Selçuklu ve Bizans Orduları arasında yapılmış ve savaşın galibi Selçuklular olmuştur. Bu muharebenin önemi 1071 yılında kazanılan ve ecdadımıza Anadolu Kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesinin adeta bir ön hazırlığı ve müjdecisi olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu savaşın bir diğer önemi de Türklerle (Büyük Selçuklu Devleti) Bizanslıların yaptığı ilk savaş oluşudur. Bu ilk savaş zaferle sonuçlanınca Malazgirt Zaferine kadar Bizans Devletine çok sayıda akınlar yapılmıştır. 1048 yılında başlatılan bu şanlı mücadeleler netice itibariyle 1071 Malazgirt Zaferine kadar devam etmiştir. Burada şunu vurgulamak isterim ki bu gün üzerinde yaşadığımız bu vatan bizlere yurt yapılıncaya kadar nice mücadeleler verildi. Bu topraklar, nice Şehit Kanlarıyla sulandı. Bizler de bu gün aynı ecdadın birer ahvadı olarak gerektiğinde aynı mücadeleleri vermeye hazırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Ne güzel bir tesadüftür ki Anadolu'muzun Kapılarının Türklere açılması Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum topraklarında verilen mücadeleler bu şecaat ve kahramanlıklarla dolu savaşlarla başlamıştır.

Bu vesileyle, 970. Yıl dönümünü şan ve şerefle anıp ve kutladığımız Pasinler Meydan Muharebesinin büyük komutan ve askerlerini bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyor, bütün Şehitlerimizin Aziz ruhlarının Şad olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum.” dedi.