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04 Aralık 2017 17:31

Vali Azizoğlu’ndan şampiyon sporcuya büyük ilgi

Engeliler Haftası münasebetiyle Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2015-2016 ve 2017’de Artistik Jimnastikte Türkiye Şampiyonu olan Sümeyye Uruk ve bedensel engelli sporcuları makamında kabul etti.

Vali Azizoğlu’ndan şampiyon sporcuya büyük ilgi

04 Aralık 2017 17:31


Özel Sporcular Federasyonu tarafından önce İzmir’de yapılan Türkiye şampiyonasında birinci olan ve ardından da Erzincan’da yapılan, jimnastik bölge şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkan Antrenör İsmail Güler yönetimindeki Sümeyye Uruk, başarısını Vali Azizoğlu ile paylaştı.


Sümeyye Uruk’un anne-babası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, sporcu ve antrenörlerle ziyarete gelen Sümeyye Uruk, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Sümeyye’nin başarısından ötürü çeşitli hediyeler veren Vali Azizoğlu, azimle bütün engellerin aşıldığını söyledi.


Sporcunun ailesi de Down Sendromlu çocuklara ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Seyfettin Azizoğlu’na teşekkür etti. Ziyarete Bedensel Engelli Milli Bilek Sporcusu Gökhan Seven ve Bedensel Engelli Bayanlar Curlin Milli Takım Kaptanı Züleyha Bingöl ve şube müdürleri katıldı.




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