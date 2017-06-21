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21 Haziran 2017 14:49

Vali Azizoğlu’nun eşi, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde değişik kesim ve aile sofralarına misafir olma geleneğini devam ettiriyor.

Vali Azizoğlu’nun eşi, aile ziyaretlerini sürdürüyor

21 Haziran 2017 14:49


Ramazan ayının başlamasıyla birlikte değişik kesimler ve ailelerle iftar sofrasında birçok kez bir araya gelerek sohbetler edip onların dertlerini, sıkıntılarını dinleyen Nilgün Azizoğlu bu kez 6 çocuklu Aslan ailesinin misafiri oldu.


Nilgün Azizoğlu, iftar öncesinde ev sahibi Remziye Aslan ve çocuklarla bol bol sohbet etme imkanı buldu. Azizoğlu, hayatını çocuklarına harcayan onları okutanve büyüten, onlar için çalışıp, didinen Aslan’ın gerçekten örnek bir anne olduğu söyledi.


Devletin her türlü imkanlarıyla her zaman böylesi fedakar annelerin, ailelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Nilgün Azizoğlu, “Ramazan ayı boyunca birçok ailemizin iftar sofrasına misafir olduk. Sofralarına ortak olduğumuz bu ailelerimizle olmak bizleri mutlu ediyor. Bu ziyaretlerde hem ailelerin içinde bulundukları durumları görüyor, onlarla sohbet etme imkanı buluyor, hem de iftarlarının hazzını, mutluluğunu, keyfini beraber paylaşıyoruz. Ne mutlu bize ki Ramazan ayı boyunca bu hazzı ve keyfi doyasıya yaşadık” diye konuştu.


Nilgün Azizoğlu ve beraberindekiler yemeğin ardından ziyaret sonunda Remziye Aslan ve çocuklara değişik hediyeler verdiler.


Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu’nun Aslan ailesini ziyaretine İlJandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik’in eşi Nadire Çelik, Yakutiye Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı’nın eşi Kafiye Helvacıve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın eşi Zehra Aslan’da eşlik etti.




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