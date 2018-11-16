Vali Memiş, İl Sağlık Müdürlüğü'nden brifing aldı

Sağlık Müdürlüğü Yıldızkent Eğitim tesislerinde gerçekleşen ziyarette İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, Özel Buhara Hastanesi Başhekimi Dr. Hulki Aşın, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Funda Filiz ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri hazır bulundu.

Bilgilendirme toplantısı öncesinde bir konuşma yapan Vali Okay Memiş, Bölgede daha önceden görev yapmanın avantajını yaşadığını belirterek, “Yaklaşık 2,5 yıl Gümüşhane Valiliği görevini yürüttükten sonra Erzurum Valiliği görevime 1 haftayı aşkın süredir başlamış bulunmaktayım. Bu sebeple bölgeyi iyi tanıyorum. Sayın bakanımız Recep Akdağ sayesinde hakikaten sağlık alanın da çok iyi durumda olduğumuzu gözlemliyorum. Yapılacak bilgilendirmeyle de bunun zihnimde pekişeceğine eminim. Bir vesileyle üniversitede ki hastanemizi görme fırsatım oldu. Çok etkilendiğimi ifade etmek isterim. Ve devam eden şehir hastanemiz de var. Buda bitmek üzere. Yikob'dan son kısım ihalesi ve sözleşmesi yapıldı. En kısa sürede orası da bitecek” dedi.

Son 16 yılda sağlık alanında büyük reformların yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde sağlığa verilen değer sayesinde vatandaşlarımızın bu hizmetlerden faydalanmasını memnuniyetle görmekteyiz. Son 16 yılda vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışının en temel göstergesi, en önemli reformları sağlık alanında yapıldı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Sağlık Eski Bakanımız Sayın Recep Akdağ'ın hakikaten vizyoner kişiliği sayesinde müthiş bir reforma ulaştık. Dünyada ki diğer ülkelerin gelip örnek aldığı bir sistem. Tabi ki de sosyal yardım boyutuyla desteklenen önemli bir sağlık reformu yaşandı. Bizim bölgemizde bu alanda lider olduğumuz muhakkak. Bu manada da bütün bölgeye hitabeden bir sağlık anlayışıyla hareket etmemiz gerekmektedir. Coğrafi şartlarımızda bizi zaten bu yöne doğru itiyor. Umarım daha iyi hizmetlere doğru gideriz.”

“Sağlık Çalışanlarına Yapılan Şiddeti Tasvip Etmiyoruz”

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini ve buna müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Vali Memiş, “Biz bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Başta Erzurum Valisi olarak ben. Özellikle yoksul, gariban ve kimsesizlerin emrindeyiz. Ama bu hizmetleri yaparken de arkadaşlarımızın can, mal güvenliği ve her türlü emniyeti bizim çok önemsediğimiz bir hadisedir. Bu kadar önemli ve kutsal bir görevi yerine getiren arkadaşlarımızı mağdur etmeyiz.

Bunu da ifade etmek isterim. Çünkü bu çok gündemde olan bir konu. İnşallah daha iyi hizmetleri vatandaşlarımıza vermeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eder” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, Erzurum'da sağlık alanında yapılan çalışmalar, projeler ve gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili Vali Memiş'e brifing verdi.

Dr. Mahmut Uçar'ın sunumunun ardından Vali Memiş, sağlık hizmetlerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Sağlık turizmini de üst seviyelere çıkarmamız gerektiğinin altını çizen Vali Memiş, “Sağlık kongreleri yaparak termal sağlık turizmini daha da geliştirmeliyiz. Ayrıca ağız diş sağlığını önemsiyorum. Bu konuda okullarda başlamak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Bunun yanında sigara denetimlerinin de adil ve eş zamanlı yapılmalıdır. Standart sağlık hizmetleri dışında projeler oluşturalım, ülkemiz de sağlık alanında örnek bir il olalım” diyerek sözlerini tamamladı.