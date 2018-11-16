Vali Okay Memiş: “Erzurum her konuda büyük potansiyele sahip, doğru kullanmalıyız”

Kurum müdürlerinden brifing alan Vali Memiş, “Erzurum her konuda büyük potansiyele sahip bir kenttir. Kaynakları doğru kullanıp, şehri hep birlikte kalkındıracağız” dedi.

İlk olarak Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne giden Vali Memiş, İl Müdürü Osman Akar ve kurum amirlerinden bilgi aldı. Tarım arazilerinden, hayvan sayısına kadar birçok konuyu can kulağıyla dinleyen Vali Okay Memiş, “Erzurum meralarıyla Türkiye genelinde en yüksek potansiyele sahip olan illerin başında geliyor. Bu avantajımızı kullanarak, hayvan sayısını da 1 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bölgede lider olmalıyız

Hayvancılığın ileri seviyelere getirilmesi için yatırımcılara gereken desteği vereceklerini belirten Vali Okay Memiş, “Bunun için proje gerekiyorsa proje yapacağız, kaynak temin etmemiz gerekiyorsa kaynak temin edeceğiz. Erzurum'da istiyoruz ki turizm ve tarım alanında bölgede lider olmalıyız. Bir ahır bir fabrika demektir. Bu şekilde hayvan sayımızı çok yukarılara çekebiliriz. Siz projelerinizi üretin gereken Kaynakları biz temin edeceğiz” şeklinde konuştu.

Spor yaşam tarzımızdır

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden sonra Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne gider Vali Okay Memiş, kış sporları hakkında İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve kurum amirlerinden bilgi aldı.

“Sporu yaşam tarzı haline getirmeliyiz” diyen Vali Okay Memiş, hareketli yaşama dikkat çekerek şunları söyledi:

“İnsan spor yaptıkça dedikodudan uzak kalır, zihni hep olumlu çalışır, sağlık masrafını azaltır. Bunu için sporu her alanda halka açmalıyız. Gerekirse gece geç saatlerde bile spor yapabilme olanağını sunmalıyız. Her iki üniversitemize açılmalı, fitness salonlarının sayısını çoğaltmalıyız. Vatandaşları bu alanlara çekmeliyiz, spor salonlarımız cıvıl cıvıl olsun. Okullarda sporu mutlaka yaygınlaştırmalıyız. Federasyonları davet edelim. Yeni sporcular yetiştirelim. Kar bu memleket için bir nimet. Bu kenti her fırsatta Türkiye'nin gündemine taşımalıyız. Salonlarda yetişecek genç sporcular Türkiye'ye hitap etmeli. Çünkü bu tür salonlar ülkemizde yok. Yeni yeni birer tane yapılıyor. Komple bir tesis ağı Erzurum dışında bir yerde yok. Elimizdeki fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.”

Slayt eşliğinde her iki kurumdan brifing alan Vali Okay Memiş, katılımlarından dolayı kurum amirlerine teşekkür etti.