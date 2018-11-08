Vali Okay Memiş: “İmkanlar ölçüsünde yanınızdayız”

Futbolcularla tek tek tokalaşan Vali Memiş, Erzurumspor'un ligde çok iyi bir futbol oynadığını söyleyerek, “İnşallah ayağımız uğurlu gelecek. Biz de devletin bizlere tanıdığı yetkiler doğrultusunda sizlerin yanında olacağız” dedi.

Daha sonra sporculara kısa bir konuşma yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumspor takımının şehre büyük bir değer kattığını söyledi.

Sıkıcı şehirlerin yok olup gittiğini ifade eden Vali Memiş, şöyle konuştu: “Ben futbolu çok seven bir insanım. Çocukluğumda futbolcu olmak istiyordum. İki oğlum var onlarda kendi okul takımında futbol oynuyorlar. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek için geldim. Sizler bu işten profesyonel olarak para kazanıyorsunuz. Tabii ki para kazanacaksınız ama her şey parayla olmuyor. Moral motivasyonda çok önemli. Farkını ortaya koyan futbolculara bakıyorsunuz, dünyanın en zengin adamları gibi ama bir o kadar da çok özel çalışıyorlar. Bu bir amatör ruh. Ben gözlemlediğim kadarıyla Erzurumspor çok iyi futbol oynuyor. Mehmet Özdilek zaten kendisini kanıtlamış, Türkiye'nin yıldız futbolcularından ve şu anda hocayken de kişiliği karakteri tevazusu ile kendisini ispat etmiş bir kardeşimiz. Anladığım kadarıyla galibiyete ihtiyacımız var. Futbolcu arkadaşlar sizler bu şehre değer katıyorsunuz. B.B. Erzurumspor, Erzurum'a değer katıyor. Sıkıcı şehirler yok olup gidiyor. İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu şehirler daha iyiye doğru gidiyor. Siz hafta sonu burada insanlara, çocuklara, gençlere, ailelere ve stada gelen, stadın dışında olan insanlara moral veriyorsunuz. Bizde devletin bizlere verdiği imkânlar ölçüsünde yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Erzurumspor'un bir yerlere gelmesi için emek sarf eden herkese çok teşekkür ederim. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.”

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş ve il müdürleri Erzurumspor'un tesislerini gezdi. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali yardımcıları ve diğer kurum müdürleri de hazır bulundu.