Vali Okay Memiş, “Kış turizminin gözdesiyiz”

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve her yıl kış aylarında binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, yaklaşan kışla birlikte son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Eşsiz doğası ve pistleriyle her yıl yerli ve yabancı kayak severin gözdesi konumunda olan kayak merkezi, şehir merkezine ve havaalanına yakın olma özelliği ile tatilcilerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor.

Palandöken Kayak Merkezinde incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, bu yıl bir milyonun üzerinde turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi Ejder Tepesine giden Vali Okay Memiş, “Erzurum Türkiye'de kış turizmin merkezi bir şehridir. Müthiş bir potansiyele sahibiz. Konuşmalarımda sıkça bahsediyorum, sıkıcı kentler gelişip büyümüyor. Çünkü insanlar yaşadığı şehirden keyif almıyor. Lakin Erzurum hem kış turizmiyle hem Süper Ligde bulunan takımıyla, aynı zamanda yüksek irtifalı kamp merkeziyle, buz hokeyi salonlarıyla adeta bir spor şehridir. Palandöken'de kayak sezonu açıldığı günden bitimine kadar en az bir milyon insanı ağırlıyor. Belediyemizin Kayak merkezine yapmış olduğu sosyal tesisler, 5 yıldızlı otellerimizle birlikte Erzurum dünyanın kayakta gözbebeği haline gelmiştir. Artık bundan sonra yerli ve yabancı turistlere dağımızı tanıtma noktasında sürekli bir çalışma içerisinde olacağız. Bu kadar önemli bir merkezde insanların güven ve huzur içerisinde kayak yapmalarını sağlamak için bizler de gece gündüz demeden çalışacağız” şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, daha sonra liftlerin bulunduğu alanları gezdi, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.