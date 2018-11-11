Vali Okay Memiş: “Kodlama geleceğin alfabesidir”

Öğrenci sayısı, okulların fiziki durumu, başarı sıralaması gibi eğitim konusunda birçok konu hakkında bilgi alan Vali Memiş, “Eğitim demek Türkiye'nin geleceğini kurmak demektir” dedi.

Eski Valilik binası Toplantı salonunda yöneticileri dinleyen Vali Okay Memiş, yapılacak yeni projelere tam destek vereceğini söyledi. Erzurum'un fiziksel açıdan yeterli olduğunu ifade eden Vali Memiş, özellikle kodlama konusuna somut adımların atılmasını istedi.

Kodlamanın geleceğin alfabesi olduğuna dikkat çeken Vali Okay Memiş, “Eğitimde Erzurum'un fiziki açıdan yeterli olduğumuzu düşünüyorum, biraz daha çabalayarak eğitim kalitesini artıracak çalışmalar içerisinde olacağız. Kodlama ve bilişim ile ilgili birim çalışmalarıyla alakalı bir proje başlatılmasını istiyorum. Daha önce çalıştığım yerlerde kodlama ile ilgili çalışmalara gerekli desteği verdik. Çünkü teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bir dünyada kodlamayı öğrenmek demek bu hizmetlerin nasıl çalıştığını anlamak demektir. Kodlama nedir, önce onu söyleyeyim; Kodlama geleceğin alfabesidir. 15-20 yıl sonra kodlamayı bilmeyen nesiller cahil sayılacaktır. Bunun için ülke olarak hazır olmalıyız. Çocuklarımıza kodlama öğreterek geleceğin elmaslarını yetiştireceğiz. Geleceğin Bill Gates'lerini yetiştireceğiz. Sizler bile şaşıracaksınız, öyle çocuklar keşfedeceksiniz ki, nasıl bir yetenekmiş diyeceksiniz. Tüm ilçelerimizde bu projeyi uygulayacağız. Bu projeyi önemsiyorum ve bunu başaracağız. Bunu başarabilecek potansiyelimiz var” diye konuştu.

Şehrin başarı sıralamasını yukarı çıkarmak için proje okullarına ağırlık vereceklerini dile getiren Vali Memiş, “Başarı çıtasını yükseltmek için proje okullarına destek vereceğiz. Bu okullar İmam Hatip Liseleri olabilir veya proje Fen Liseleri. Sonuçta tüm öğrencilerimizi iyi şekilde yetiştirmek ve üniversitelere çok fazla öğrenci yerleştirmemiz gerekiyor. Tabi ki etik değerleri de ihmal etmememiz lazım. Öğrencilerimizi milli ve manevi değerleri bilen, teknolojiye hâkim, nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Sadece milli ve manevi değerler üzerine yetiştirirsek hamaset yapmış oluruz. Sadece bilim ve teknoloji dersek buda yetmez. Çünkü insanoğlu olarak hepimiz madde ve manayla bir bütünüz” dedi.

“Her okulumuzdan kış sporlarına yönelik kulüpler kurmanızı istiyorum” diyen Vali Okay Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Özellikle lise ve ortaokullarda eğitim gören her çocuğun kayak, buz pateni ve diğer branşlarda kış sporlarına hâkim olması gerekiyor. Malzeme temini noktasında biz sizlere elimizden gelen desteği sağlayacağız. Türkiye'de kış sporları deyince Erzurum öne çıksın. Bu konuda Erzurum olarak otoriter olmak istiyoruz. Kodlamada da otoriter olacağız, kış sporlarında ve diğer dallarda da otoriter olacağız. Belki onları biraz yoracağız ama sonuçta iyi yetiştireceğiz. Sonuç olarak çocuklarımızı Cumhurbaşkanımızın 2023 Türkiye'sine uygun genç nesiller olarak yetiştireceğiz.”