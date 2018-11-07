Vali Okay Memiş'ten B.B. Erzurumspor'a ziyaret

Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valiliği'ne atanan Okay Memiş, görevinin 3. gününde B.B. Erzurumspor tesislerini ziyaret etti. Vali Okay Memiş, “B.B. Erzurumspor, Erzurum'a değer katıyor” dedi.

Erzurum Valiliği'ne atanan Vali Okay Memiş görevinin ilk günlerinde Süper Toto Süper Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor tesislerini ziyaret ederek futbolcular ve yöneticilerle bir araya geldi. Ziyarette Vali Okay Memiş'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, kurum müdürleri ve vali yardımcıları eşlik etti.

Futbolcularla sohbet eden Vali Okay Memiş, futbolcuların Erzurum'a değer kattığını ifade ederek, “Sizler bu işten profesyonel olarak para kazanıyorsunuz, tabi ki para kazanacaksınız ama her şey parayla olmuyor. Biraz olsun moral motivasyon da çok önemli. Farkını ortaya koyan futbolculara bakıyorsunuz dünyanın en zengin adamları gibi neredeyse ama bir o kadar da çok özel çalışıyorlar. Ben gözlemlediğim kadarıyla Mehmet Özdilek zaten kendisini kanıtlamış Türkiye'nin yıldız futbolcularından. Erzurumspor çok iyi futbol oynuyor, şu anda da hocayken kişiliği karakteri ile kendisini ispat etmiş bir kardeşimiz. Futbolcu arkadaşlar sizler bu şehre değer katıyorsunuz. B.B. Erzurumspor, Erzurum'a değer katıyor. Sıkıcı şehirler yok olup gidiyor, insanların yaşamaktan mutlu olduğu şehirler daha iyiye doğru gidiyor. Siz hafta sonu burada insanlara, çocuklara, gençlere, ailelere ve stada gelen, stadın dışında olan insanlara moral veriyorsunuz” dedi.

Şehri idare edenler ne kadar birleşirse B.B. Erzurumspor'un da o kadar başarılı olacağını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Bir şehir ne kadar kenetlenirse şehri idare edenler ne kadara bir araya gelirse o şehrin başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur. Bu başarıyı etkileyen etkenlerden bir tanesi mutlaka spordur ve sporun da en önemlilerinden birisi futboldur. Valimizin desteğiyle, kurumlarımızın bir araya gelmesiyle birlikte küçümsenmeyen bir mesafeyi hep birlikte alacağız” şeklinde konuştu.

B.B. Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ise, “Valimiz göreve başlamasının 3. gününde bütün kurum müdürleriyle ziyaretimize geldi, çok teşekkür ediyoruz. Valimiz sporu ve futbolu çok seviyor. Belediye Başkanımız da desteklerini hiç esirgemiyor. Artık Valimiz de yanımızda olacak, şehrimize ve takımımıza bu birliktelik, bu destek hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımın doğru yolda ilerlediğini ifade ederek, “Valimizin şehre geldikten 3 gün sonra bizi ziyaret etmesi bizi çok onurlandırdı ve gururlandırdı. Doğru yolda ilerliyoruz. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Valimizin de bizimle birlikte olması şehri ve bizi çok güçlü kılacaktır. Özellikle son süreçte yaşadığımız saha içi sıkıntıları bu takımın sahipsiz olmadığını burada bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.