Vampire facelift ile uzun yıllar genç görünün

Sevgi Ekiyor, vampire facelift ile uzun yıllar genç görünmenin mümkün olduğunu söyledi.

Sevgi Ekiyor, “Vampire FaceLift prosedürünün ilk kısmında, doktor gerek gördüğünde bir Hiyalüronik Asit (HA) dolgu maddesini, yüzün doğal halini korurken daha genç görünümlü bir yüz kazandırmak adına, özel bir yöntemle kullanır. Daha genç, doğal bir genç görünüm kazandırıldıktan sonra, doktor hastanın kendi kanından (özel ve tedaviye uygun bir sistemle.) normalde vücudunun zarar görmüş dokuları için kullanacağı büyüme faktörlerini ve çeşitli hücreleri toplar. (Bilinen prp sistemlerinden çok farklıdır” dedi.

Öncelikle, doktor gidilerek gerek görüldüğü miktarda kan alınması gerektiğini ifade eden Ekiyor, “Daha sonra, vampire facelift uygulaması için gerekli olan sistem kullanılarak(magellan ve tru prp sistemi), steril ortamda yaklaşık 20 dakika içinde, o kandan trombositleri, büyüme faktörlerini, bilinen prp sistemlerinin ayırıştıramacağı ve gerekli olan hücreleri ayırır. Daha sonra, o hücreleri normalde yaralı dokuyu iyileştirmek için kullanılan en az 8 çeşit büyüme faktörleri ile birlikte kullanılması için aktifleştirir. Bu büyüme faktörleri ve ayrıştırılan hücreler, arttırılmış kolajen ve yeni kan akışı sağlamak için sihir gibi çalışırlar” açıklamalarında bulundu.