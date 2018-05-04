Vergi Dairesi Başkanından Ali Korkut’a plaket

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, kuruluşlarından itibaren 4 belediyeden devralınan SSK ve vergi borçlarını 2018 yılı başında ödeyerek, belediye tarihine geçen başarıya imza atmıştı.

2009 yılında Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında 6. sırada yer alan Yakutiye Belediyesi, 2018 yılına devlete olan borçlarını ödeyerek borçsuz belediye sıralamasına katıldı. Yakutiye Belediyesinin SSK ve Maliyeye olan borcu 150 milyon lirayı aşmıştı. Belediye Başkanı Ali Korkut, SSK ve Maliye borçlarını sıfırlayarak, belediye tarihe geçen büyük bir başarıya imza atmıştı. Ali Korkut’un başarısı ve borçların ödenmesinden dolayı Veri Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bir plaket ile teşekkür etti.

Ali Korkut’u makamında ziyaret eden Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, gerçekleştirilen işin çok kıymetli olduğunu belirterek "Bakanlığımızın ve Vergi Dairesinin prensipleri çerçevesinde Belediye Başkanımız Ali Korkut beye, vergi borcunun ödenmesindeki çabasından dolayı bir plaket ile teşekkür etmek istedik. Yakutiye Belediyemiz, kamu borçlarını da ödeyerek güzel bir harekete imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, borçların ödenmesinde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın büyük desteğini gördüklerini hatırlatarak "Gerek SSK ve gerekse maliye borçlarımızı çok şükür ödedik. Bu süreçte Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın desteklerini gördük. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Julide Sarıeroğlu hanımefendinin de katkıları büyük oldu. Bakanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Belediyemizin önünü açan borçların ödenmesi önemliydi, bunu başardık. Vergi Dairesi Başkanımız Ergün Aslan beyede ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.