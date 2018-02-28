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28 Şubat 2018 16:37

Vergi Dairesi yöneticilerinden Başkan Yücelik’e ziyaret

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, bu yıl 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında kutlanan 28.

Vergi Dairesi yöneticilerinden Başkan Yücelik’e ziyaret

28 Şubat 2018 16:37

Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret etti.


Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürü Bahadır Bağ ve Aziziye Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Ozan’ın hazır bulunduğu ziyarette, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e günün anısına çiçek takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yücelik, Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan’ın nezdinde bütün kurum çalışanlarının vergi haftasını kutladı. Vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini kaydeden Başkan Yücelik, devletin vergi affı ve yapılandırma gibi tanıdığı kolaylıkların yanı sıra, mükelleflerin işlerini kolaylaştıran, çözüm odaklı uygulamalarının iş alemi için büyük önem taşıdığını vurguladı.


Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan da, her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu ve bütün kurum çalışanlarının bu anlayışla en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini söyledi. Devletin vatandaşı için sunduğu her kolaylığı aksatmadan mükellefe ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Aslan, kurumlar arası ilişkileri de her zaman sıcak tutmayı ilke edindiklerini dile getirdi.




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