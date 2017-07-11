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11 Temmuz 2017 15:18

Vişneli Köyü’nde korkutan yangın

Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı Vişneli Köyü’nde ahşap binada çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Vişneli Köyü’nde korkutan yangın

11 Temmuz 2017 15:18


Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 10:30 sularında soba bacasından çıkan yangında iki katlı ahşap binanın dış cephesi tamamen yandı. Oltunun Vişneli Mahallesinde Yusuf Akçaya ait iki katlı ahşap binanın soba bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri üç araçla zamanında müdahale ederek yangının etrafa sıçramasına engel oldu. Soğutma çalışmaları yapan ekipler bir saatlik bir çalışma ile yangını tamamen söndürdüler.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye Amiri Avni Öztaş, “Yangına üç aracımızla müdahale ettik. Ekiplerimin özverili çalışmalarıyla yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdük. Yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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