Vitamin enjeksiyonu ile cildinizi gençleştirin

Emrah Çinik, estetik uygulamaların gün geçtikçe geliştiğini, bu uygulamalar ile yaşlanmanın istenmeyen etkilerinden kurtulmanın sağlandığını söyledi.

Çoğu estetik uygulama yaşlanmanın beraberinde getirdiği sorunları çözümlediğini kaydeden Emrah Çinik, “Son zamanlarda sıklıkla uygulanan yöntemlerden biri olan vitamin enjeksiyonları ile de yaşlanmaya dur demek mümkün. Vitamin enjeksiyonu uygulaması ile yüz ve boyun bölgesindeki yaşlanma etkileri yok edilmektedir. Vitamin enjeksiyonu uygulaması beraberinde gerginleşmeyi getirerek cildin daha genç görünmesini sağlar” dedi.

Vitamin enjeksiyonu uygulamasının herkes için uygun bir işlem olduğunu belirten Çinik, “Yüz ve boyun bölgesinde uygulanan bu yöntemle cilt tipi veya yaş kriteri olmaksızın daha genç görünebilirsiniz. Vitamin enjeksiyonları cildin kaybettiği, gençlik, parlaklık ve gerginliği yerine getirmek için kullanılmaktadır. Birden fazla seans şeklinde uygulanabilen vitamin enjeksiyonu işleminde seans sayısı kişinin cildine ve sorunlarının derinliğine bağlı olarak belirlenmektedir. Kişiye özel bir tedavi seçeneği olarak da düşünülmesi mümkün olan vitamin enjeksiyonu uygulamasında lokal anestezi veya bölgeyi uyuşturucu etkiye sahip ilaçlar kullanılabilir” diye konuştu.

Vitamin enjeksiyonu uygulaması cilt için haftada 1 kez olmak üzere 8 hafta boyunca düzenli bir şekilde gerçekleştirilirse etkileri en üst düzeyde olacağı ve ilk uygulamanın ardından bile etkisinin kolaylıkla görülebileceğini ifade eden Çinik, uygulamanın hemen ardından kişi günlük yaşantısına döndüğü ve herhangi bir zaman kaybı yaşamadığını belirtti.

Çinik, vitamin enjeksiyonu tedavisinin cilde etkileri konusunda ise şunları söyledi:

“Cilt yapısında oluşan yaşlanmaya bağlı etkileri azaltır, cildin en üst tabakasının yenilenmesini sağlar. Yaşlanmayla beraber ciltte azalmaya başlayan kollajen ve hyaluronik asit içeriğini dengeleyerek cildin daha genç görünmesini sağlar. Enjeksiyonun içeriğinde bulunan vitaminler sayesinde cilt gerekli tüm besinleri alır, canlanır ve aynı zamanda nemlenerek daha parlak bir görünüme kavuşur. Yaşlanmayı geciktirici etkiler göstererek uzun süreli istenen etkiyi sağlar.”