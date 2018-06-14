Vücutta istenmeyen ’ben’ problemine dikkat

Sevgi Ekiyor, vücutta istenmeyen ‘ben’lerle ilgili uyarılarda bulundu.

Estetik Hekimi Sevgi Ekiyor, “Vücudumuzda neden çıktığı henüz bilinmeyen benler çoğu zaman zararsız olsa da estetik açıdan biraz can sıkıcı olabilirler. Derimizin renginde veya kahverengi renkli olan bu benler sıklıkla yüzümüzde, gözkapaklarımızda, koltukaltlarımızda, sırt ve göğüs bölgelerimizde çıkabilir. Bunların bir kısmı doğuştan olduğu gibi, bazen de sonradan çıkabilir. Lazerle ben aldırma tedavisi radyokoter cihazları yardımıyla oluşturulan radyo dalgalarının ben üzerinde ısı enerjisine dönüşmesi şekline dayanır” dedi.

Radyokoter cihazları yardımıyla oluşturulan radyo dalgalarının ben (nevus) üzerinde ısı enerjisine dönüşmesi şekline dayanan bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Ekiyor, “Isınan hücrelerin sıvısı buharlaştırılmak suretiyle ben (nevus) tabaka tabaka kaldırılır, normal cilde ulaşılır. Radyokoter ile damar beni hariç renkli, renksiz, büyük küçük tüm benlere tedavi uygulanabilir. Ben tedavisinde elektrokoter yöntemi dışında tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Bunlara; Benin cerrahi müdahale (ameliyat) ile alınması, Lazerle buharlaştırma, Radyofrekansla buharlaştırma, Cryotherapy (dondurarak) parçalama yöntemleri sayılabilir” diye konuştu.

Tedavi edilen bölgede tedavi sonunda yara oluştuğunu kaydeden Ekiyor, “Sonrasında yara kabuk bağlar nihayetinde bu kabuk benin büyüklüğüne göre 3 - 5 gün içerisinde düşerek bölgede hafif bir kızarıklık kalır. 2 - 3 ay içerisinde bu kızarıklık normal ten rengini alır. Süreç sonunda benin büyüklüğüne göre çok hafif bir iz kalabilir veya hiç iz kalmayabilir. Genellikle tek seansta tedavi tamamlanmış olur. Gerekirse küçük rötuşlar için hasta aylık kontrole çağrılabilir. Toplumda genel olarak benlerin alınması ile ilerde daha kötüye gideceği gibi yaygın bir yanlış inanış vardır. Aslında durum tam tersidir yani benlerin alınmaması durumunda Malign Melanom adlı deri kanserine yakalanma riski vardır. Bu yüzden benleri aldırmak zararlı değil tam tersine kanser riskini ortadan kaldırır” ifadelerini kullandı.

Sevgi Ekiyor, “Küçük sayılabilecek (1 cm çapından küçük) benlerde tolere edilecek seviyededir. Daha büyük benlerde lokal anestezi veya anestezik kremler yardımıyla operasyon yapılır. Tedavi kalıcıdır. Tedavi edilen bölgede tekrar ben oluşumu olmaz” şeklinde konuştu.