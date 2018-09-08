Vücutta oluşan sivilce problemlerine dikkat

Fulya Tezel, güzellik düşmanı sivilcelerin artık sorun olmaktan çıktığını söyledi.

Özellikle ergenlik dönemindeki gençler başta olmak üzere birçok insanın ortak sorunu haline gelmiş olan aknelerin, çeşitli dönemlerde ve vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabildiğini belirten Fulya Tezel, “Genellikle yüz, boyun, sırt ve kolların üst kısmında rastlanan bu hastalık kişilerin psikolojisini negatif etkiler. İş hayatındaki düzensizlik, stres, gerginlik başta olmak üzere birçok çevresel faktör aknelerin oluşumunu etkiler. Yer yer kızarıklıklar veya iltihaplı görüntüye sahip olabilen akneler, 40 yaşına kadar insanlarda sıklıkla olarak rastlanan bir hastalıktır” diye konuştu.

Akne tedavi edilebilir

Fulya Tezel, teknolojinin hızla ilerlemesinin tıp alanına da pek çok yeniliğin girmesine neden olduğunu anlatarak, “Geçmişteki ilkel metotlar bir kenara bırakılmış, son teknoloji cihazlar ve ilaçlar kullanılarak yapılan tedavilerin sonuçları daha olumlu olmaya başlamıştır. Akne tedavisi artık klasik ilaç ve krem tedavileri ile birlikte lazer teknolojisinin de kullanılmasıyla daha kolay hale gelmiştir.

Sivilcenin evresine bakılarak bir ya da birkaç seans uygulanan lazer tedavisi ile aknelerden kurtulmak mümkündür. Lazer kullanımı ile ciltteki ölü hücreler yüzeysel peeling ile uzaklaştırılmakla birlikte yüzün aşırı yağlı görünümüne sebep olan ve bu sebeple sivilce oluşumunu tetikleyen yağ bezlerinde küçülme sağlanmaktadır” dedi.

Ergenlik döneminde akneler artış gösterir

Aknelerin ergenlik döneminde artış gösterdiğini söyleyen Fulya Tezel, daha sonra şunları kaydetti; “Vücudun büyümesi için salgılanan hormonlar ergenlik döneminde artış göstermektedir. Bu hormonların salgılanması da sivilce oluşumunu tetikler. Bu dönem boyunca vücudunun farklı yerlerinde özellikle de yüzde çıkan sivilcelerin erken tedavi edilmesi bunların kalıcı iz ve leke bırakmadan iyileşmelerini sağlamaktadır.

İleri teknoloji ile sivilcelere veda edin

Sivilce tedavisi süresince uygulanan lazer ışınları, değişik dalga boyları ile hastanın cildinde bulunan akneye direkt olarak uygulanarak, sivilcenin yok edilmesi ve sivilce oluşumunun engellenmesi sağlanır.

Sağlığınız önemlidir

Ergenlik dönemindeki gençlerin ve hangi yaşta olursa olsun yüz güzelliğine ve bakımına önem veren kadınların önemli bir sorunu olan sivilcelerin tedavi sürecinde oldukça hassas davranılmalıdır. Lazer tedavisi boyunca gideceğiniz seansların bitmesini sabırla beklemeli, etkili sonuçlara ulaşabilmek için uzmanınızın verdiğini önerilere uymalısınız.”