Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 10:53

Vücutta oluşan yağlanmalara dikkat

Dr.

Vücutta oluşan yağlanmalara dikkat

07 Ağustos 2018 10:53

Emrah Çinik, vücutta oluşan yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Emrah Çinik, “Liposuction, hastanın vücuduna gelişmiş bir şekil kazandırmak için fazla yağ birikimini sonlandırmak için gerçekleştirilmektedir. Liposuction, yağ aldırma işlemi olarak bilinse de aslında vücuda estetik bir görünüm kazandırmak için şekillendirme için de kullanılabilmektedir. Hem erkekler hem de kadınlar, farklı hedeflere ulaşmak için her yıl liposuction işlemini gerçekleştirirler. Bazı hastalar mayosu ile daha iyi görünmek isterken, diğerleri bedenlerine daha rahat uyan bir jean bulmak istedikleri için liposuction işlemini tercih ederler. Erkeklerde, liposuction genellikle jinekomasti (meme büyümesi) tedavisinde başarıyla kullanılır” dedi.


Vücutta diyet veya egzersize cevap vermeyen fazla yağ birikiminin olduğunu ifade eden Çinik, “Liposuction yağları azaltmak ve vücuda güzel bir doğal kontur oluşturmak için mükemmel bir çözümdür. Vücuttaki bazı bölgelerdeki yağ miktarı diğer bölgelere göre çok daha fazla ve bu vücudun orantısız görünmesine neden oluyor. Vücudun bir bölgesinde aşırı miktardaki yağın azaltılması vücudunuzu daha dengeli hale getirebilir. İstediğim vücut ağırlığına ulaştım ancak hala vücudumda fazla yağ var. Liposuction, lokalize yağ kalıntılarını azaltmak için en iyisidir. Bununla birlikte, liposuction uygulamasının gerçekleştirebilecekleri konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir. Çoğu kişi bun uygulamanın sarkmalar için de kullanılabileceğini zannediyor, ancak liposuction sarkmış bir karnın toparlanmasını sağlamaz. Diğer yandan bu konuyla alakalı en büyük yanılgı liposuction işleminin bir kilo verme uygulaması olduğunun düşünülmesidir. Liposuction ile kilo vermek mümkün değildir. Ancak ideal kiloya ulaşan kişiler diyet veya egzersiz ile kurtulamadığı yağları için liposuctionu tercih edebilirler. Liposuction uygulamasında genel anestezi veya lokal anestezi kullanılmakta olup cilt altındaki yağların emilmesi için içi boş bir kanül kullanılarak deri altına girilmektedir. Bu kanül sayesinde yağlar emilmekte ve vücuttan dışarı atılarak hastanın istediği görünüme kavuşması sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç