Emrah Çinik, vücutta oluşan yağlanmalara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Emrah Çinik, “Liposuction, hastanın vücuduna gelişmiş bir şekil kazandırmak için fazla yağ birikimini sonlandırmak için gerçekleştirilmektedir. Liposuction, yağ aldırma işlemi olarak bilinse de aslında vücuda estetik bir görünüm kazandırmak için şekillendirme için de kullanılabilmektedir. Hem erkekler hem de kadınlar, farklı hedeflere ulaşmak için her yıl liposuction işlemini gerçekleştirirler. Bazı hastalar mayosu ile daha iyi görünmek isterken, diğerleri bedenlerine daha rahat uyan bir jean bulmak istedikleri için liposuction işlemini tercih ederler. Erkeklerde, liposuction genellikle jinekomasti (meme büyümesi) tedavisinde başarıyla kullanılır” dedi.

Vücutta diyet veya egzersize cevap vermeyen fazla yağ birikiminin olduğunu ifade eden Çinik, “Liposuction yağları azaltmak ve vücuda güzel bir doğal kontur oluşturmak için mükemmel bir çözümdür. Vücuttaki bazı bölgelerdeki yağ miktarı diğer bölgelere göre çok daha fazla ve bu vücudun orantısız görünmesine neden oluyor. Vücudun bir bölgesinde aşırı miktardaki yağın azaltılması vücudunuzu daha dengeli hale getirebilir. İstediğim vücut ağırlığına ulaştım ancak hala vücudumda fazla yağ var. Liposuction, lokalize yağ kalıntılarını azaltmak için en iyisidir. Bununla birlikte, liposuction uygulamasının gerçekleştirebilecekleri konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir. Çoğu kişi bun uygulamanın sarkmalar için de kullanılabileceğini zannediyor, ancak liposuction sarkmış bir karnın toparlanmasını sağlamaz. Diğer yandan bu konuyla alakalı en büyük yanılgı liposuction işleminin bir kilo verme uygulaması olduğunun düşünülmesidir. Liposuction ile kilo vermek mümkün değildir. Ancak ideal kiloya ulaşan kişiler diyet veya egzersiz ile kurtulamadığı yağları için liposuctionu tercih edebilirler. Liposuction uygulamasında genel anestezi veya lokal anestezi kullanılmakta olup cilt altındaki yağların emilmesi için içi boş bir kanül kullanılarak deri altına girilmektedir. Bu kanül sayesinde yağlar emilmekte ve vücuttan dışarı atılarak hastanın istediği görünüme kavuşması sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.