Vücuttaki istenmeyen tüylere son

Dr. Belda Tüner, Lazer epilasyonun vücutta istenmeyen tüylerin lazer ışığı kullanılarak yok edilmesi yöntemi olduğunu belirterek, “Kıl ve kıl köklerine düşen lazer ışın, ısı enerjisine dönüşerek kıl kökünü tahrip eder. Kıl kökü yok edilerek kalıcı epilasyon sağlanmış olur” dedi.

LAZER EPİLASYONUN TAM ZAMANI

Dr. Belda Tüner, lazer epilasyon sonrası özellikle güneş gören kısımların güneşten korunması gerektiğini, bu sebeple bu bölgeler için lazer epilasyonun sonbahar, kış mevsiminde daha uygun olacağını söylerken güneş görmeyen bölgeler için her dönem yapılabileceğini belirtti.

EPİLASYONDA HANGİ CİHAZLAR KULLANILIR?

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Belda Yurtseven Tüner, piyasada çok çeşitli lazer cihazı bulunduğunu, lazer gibi kullanılan cihazların olduğunu ama bunların gerçek lazer olmadığını, gerçek lazerlerin ancak doktor kontrolünde hastane ortamında kullanılabileceğini ifade etti. Güzellik salonlarında genellikle IPL denilen ve yoğun ışık olan cihazın kullanıldığını, onun gerçek lazer olmadığını ve riskli olup leke bırakabileceğini de sözlerine ekledi. En önemli noktanın ise doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı. Kendilerinin ise Alexandrite ve Nd-Yağ olmak üzere iki ayrı lazer cihazı kullandıklarını söyledi.

KANSER YAPMAZ

Uzm. Dr. Belda Yurtseven, lazer epilasyon için gelen hastaların çoğunun “epilasyon kanser yapıyormuş, kısırlık yapıyormuş” endişeleri ile geldiğini ve yaptırmaktan korktuklarını söyledi. Yurtseven, Lazer Epilasyonun hiçbir şekilde kanser yapmadığını, radyasyon gibi dokularda kesinlikle kalıcı etkisi olmadığını söyledi ve öyle olsaydı hastanelerde uygulanmayacağının altını çizdi. Lazerin 20 yıldır tüm dünyada tıp alanında kullanıldığını kaydeden Yurtseven, 95 yılından bu yana Avrupa'da kullanıldığını, kullanılan ışığın ise kesinlikle radyasyon ışığı olmadığını belirtti.

LAZER EPİLASYON AĞRILI MIDIR?

Yurtseven, lazer ile epilasyonda sadece ısı ve yanma hissi olduğunu ama dayanılmayacak kadar bir acının olmadığını söyledi. İğneli epilasyondaki ağrı ile bu açıdan karşılaştırılamayacağını ve aynı zamanda çok kısa sürede yapılan bir uygulama olduğunu da belirtti. Yurtseven, “Örneğin koltuk altı iğneli epilasyonda 1-2 saat sürerken lazer epilasyon 10 dakikada bitiyor hem de zaman yönünden hastaya kazanç sağlıyor” dedi. Yurtseven, İğneli epilasyona göre daha sağlıklı olduğu, iğneli epilasyonda kullanılan iğnelerin leke ve iz bırakabileceğini sözlerine ekledi.

OLUŞABİLECEK YAN ETKİLER

“Lazer ile epilasyonu uygulayacak kişiler konunun uzamanı olmalı. Lazer ile epilasyon yaptıran kişiler 1 hafta 10 gün güneşten korunmalıdır aksi takdirde leke oluşma riski var” diyen Uzm. Dr. Belda Yurtseven Tüner uzun süredir bu konuda çalışma yaptığını, lazer epilasyon sonrası leke şikayeti olan 10 ya da 15 kadar hastasının olduğunu bunun ise kişinin pigment yapısı ile ilgili olduğunu, çok esmerlerde leke olma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Lazer epilasyonun iyi sonuç vermesinde kişinin hormon problemi olup olmadığının da önemli olduğunun altını çizen Yurtseven, bunun için öncelikle gelen hastaların kontrolden geçirildiğini, kıl yapısı ve ne tür lazer uygulanacağını belirlediklerini söyledi. Yurtseven, “Hormon problemi yoksa ortalama 4-6 hafta aralıklarla yapılır ve 5-6 seans ile kalıcı epilasyon sağlanır” şeklinde konuştu.