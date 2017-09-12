Yabancı yatırımcıların erzurum ilgisi

Ziyaret kapsamında KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Ajans hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra bölgemizin üstünlüklerine işaret etti. Daha sonrasında firmalara, Erzurum’un yatırım ortamı, potansiyelleri ve yatırıma sağlanan devlet yardımları konusunda KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi ve Program Yönetim Birimi tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Görüşmenin sonunda bölgede yatırım yapacak yatırımcılara izin ve ruhsat işlemleri, ülkemizdeki teşvik mekanizmaları, yerel yatırımcılarla irtibat konusunda KUDAKA’nın her türlü yardıma hazır olduğunun vurgusu yapıldı.