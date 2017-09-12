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12 Eylül 2017 10:35

Yabancı yatırımcıların erzurum ilgisi

Güney Koreli işadamlarından oluşan ve ticari işbirlikleri yapmak üzere Erzurum’da temaslarda bulunan heyet Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nı ziyaret etti.

Yabancı yatırımcıların erzurum ilgisi

12 Eylül 2017 10:35


Ziyaret kapsamında KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Ajans hakkında bilgilendirmede bulunduktan sonra bölgemizin üstünlüklerine işaret etti. Daha sonrasında firmalara, Erzurum’un yatırım ortamı, potansiyelleri ve yatırıma sağlanan devlet yardımları konusunda KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi ve Program Yönetim Birimi tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.


Görüşmenin sonunda bölgede yatırım yapacak yatırımcılara izin ve ruhsat işlemleri, ülkemizdeki teşvik mekanizmaları, yerel yatırımcılarla irtibat konusunda KUDAKA’nın her türlü yardıma hazır olduğunun vurgusu yapıldı.




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