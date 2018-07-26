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26 Temmuz 2018 11:16

Yakın görme bozukluğu kabusunuz olmasın

Her geçen gün yakın görme problemi yaşayan hasta sayısının arttığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Yakın görme bozukluğu kabusunuz olmasın

26 Temmuz 2018 11:16

Dr. Şeyda Atabay bunun kabus olmaması gerektiğini söyledi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Kültürel gelişmenin artması, okuma ve görsel iletişimin gittikçe değer kazanması ve aynı zamanda aktif çalışma hayatının gerekliliği nedeniyle. İletişimimizde en çok ihtiyaç gördüğümüz şeylerden biri okumak, rahat okumak, hızlı okumaktır. İlerleyen yaş ile birlikte göz içi dokuların değişmesi ve esnekliğini yitirmesi sebebi ile yakın görme bozulmaktadır. Yaklaşık 40 yaşında yakın görmede bozulmalar oluşmaktadır. Çok okuyan bir kişi bu rahatsızlığı 40’lı yaşların başında hissederken, yakın okuma ile çok işi olmayan bir başka kişi 50 yaşında yakın görmede zorlandığını hissedebilmektedir. Henüz çok aktif döneminde olup iş yaşamında sürekli okuma gereği olan kişi için bu durum oldukça zordur" dedi.


Mevcut refraksiyon kusuru yakın görme üzerine oldukça etkili olduğunu kaydeden Atabay, "Kişi hipermetrop ise yakın görmede çok daha fazla zorlanırken, miyop olan hastalarımız ise bu durumu lehlerine çevirebilmektedir. Miyop olan bir kişi uzak gözlüğünü çıkararak yakını daha iyi görebilmektedir" diye konuştu.


Atabay, "Yaşamın ve çalışma hayatının uzaması ile birlikte aktif dönemlerinde yakın görme sorunu yaşamak istemeyen pek çok kişi bu zorluğun üstesinden gelmek için tedavi arayışında bizlere başvurmaktadır. Burada yapılacak en basit tedavi gözlüktür. Gözlük haricinde kontakt lens tedavisi veya cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Gözlük kullanmak istemeyen hastalarımıza yapılabilecek en uygun alternatif tedavi şeklini her hastamızı ayrıntılı değerlendirerek belirlemekteyiz. Hastanın yaşı, beklentileri, mesleği seçilecek tedavide göz önünde bulundurulması gereken durumlardır" şeklinde konuştu.




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