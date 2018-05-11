Yakutiye 2017’yi dolu dolu geçirdi

Belediye Başkanı Ali Korkut, gerçekleşen bütçeyle ilgili yaptığı açıklamada, "164 milyon liralık tahmini bütçemiz 149 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 22 milyon liralık bütçelerden geldiğimiz yer hizmettir, tarihi eserlerin günümüze kazandırılmasıdır, şehir merkezinin viranelerden temizlenmesidir" dedi.

Yakutiye Belediye Mayıs ayı meslis toplantısı, Belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. 2017 yılının kesin bütçe hesaplarının görüşüldüğü oturumda, bütçe onaylandı. 2017 tahmini bütçe rakamları 164 milyon lira olarak ön görülmüştü. Gerçekleşen gelir bütçesi 149 milyon, gider bütçesi ise 130 milyon lira olarak gerçekleşti. Gelir bütçesi gerçekleşme oranı yüzde 90, gider bütçesi gerçekleşme oranı ise yüzde 79 olarak gerçekleşti.

Bütçeyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Korkut, görevi devraldığı dönemde 22 milyon liralarda olduğuna dikkat çekti. Korkut, "O gün bütçenin tamamı personel giderlerine gitmekteydi. Bugün, personel giderleri bütçenin yüzde 10’nu buluyor. 6-7 kat büyüttüğümüz bütçeyle halkımıza hizmet hizmet götürdük iş ürettik. Çok şükür, şehir merkezinde viraneleri temizledik. Dev projelere imza attık. Tek başına bir Hacıcuma projemiz, tek başına bir Üç Kümbetler Projemiz, tek başına Yeşil Yakutiye projemiz belediye tarihine geçecek büyüklüktedir. Erzurum’da hayal edilemeyenlerin altına imza attık. Neyle yaptık, proje üreterek, geliştirerek, doğru yönetimle yaptık. Üretmeden olmuyor, önce akılcı yönetim, sonra çalışma arzusu ve ortaya çıkan devasa hizmetlerimiz ortadadır. Erzurum’a kazandırdığımız 2 tarihi meydan, ki Yakutiye ve Muratpaşa Kent Meydanları, bakın meydan şehre bizimle geldi. Geldiğimiz nokta bu, çok şükürler olsun" dedi.