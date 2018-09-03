Yakutiye, 31’nci köyü asfaltlıyor

30 köyde asfalt ve taş kaplama çalışmaları tamamlanırken, otuzbirinci köy olarak Tafta’da asfalt çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Ali Korkut, çalışmaların devam ettiğini, kalan 5 köyün bu yıl asfaltla tanışacağını belirtti.

Yakutiye İlçe Belediyesi, köy ve bağlı mahallelerinde köy içi çalışmalarını tamamlıyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, hedeflerinin köy ve mahallelerde girişmemiş köy kalmaması olduğunu ifade ediyor. 30 köyde köy içi yolların tamamı asfaltlanırken, birçok köyde tuvalet, cami, okul, köy odası ve köy ortak kullanım alanlarıyla ilgili tamirat ve tadilat işleri de gerçekleştiriliyor.

Yakutiye Belediyesi 30 köyde çalışmalarını tamamlarken, otuzbirinci köyde çalışmalar başladı. Tafta köyünde asfalt çalışmasının sürdüğünü belirten Ali Korkut, "Tafta’nın ardından Yazıpınar, Yeşilsu, Altıntepe, Akdağ, Kızılkilise köy mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Böylece köy ve mahallelerimizde asfalt veya taş kaplaması yapılmamış alan kalmayacak" dedi.

Ali Korkut, merkezi ihmal etmeden, köy ve mahallelerimizi ise mahrum bırakmadan çalışmaları yürüttüklerinin altını çizdi.

Köyler pırıl pırıl

Yakutiye Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarıyla birlikte köyler adeta pırıl pırıl ışıldıyor. Yeni bir görünüme kavuşan asfaltlı köyler görüntülere böyle yansıyor. Fotoğraflarda asfalt çalışması yakın zamanda tamamlanmış bir köyden görüntüler yansıtılıyor.