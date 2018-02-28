Naci Ergen’in hazırlayıp sunduğu programda gazeteciler Samet Özünal ve Mahmut Akdağ’ın sorularını yanıtlayan Başkan Korkut, belediyenin dünü ve bugünü arasında mukayese yapmakla kalmadı, rekora doğru koşan kamulaştırma çalışmalarına da değindi. Yakutiye Belediye Başkanı Korkut, “Yakutiye Belediyesi olarak sadece kamulaştırma için harcadığımız para 230 milyon lirayı buldu” dedi.

ALİ KORKUT “BİZ BİZE ERZURUM”DAYDI

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Kanal 25’te yayınlanan “Biz Bize Erzurum” adlı programda konuştu. Nokta Medya Editörü Samet Özünal ve Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akdağ’ın sorularını yanıtlayan Ali Korkut, belediyenin dünü ve bugününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yakutiye Belediyesi’nde görevi devraldığı dönemde anormal derecede bir personel ve borç yüküyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Başkan Korkut, “O günkü şartlarda değil vatandaşa hizmet etmeyi, istihdam edilen personelin maaşına yetecek paramız bile yoktu.” dedi. Belediyedeki 650 personelin başka kurumlara gönderildiğini ve böylece mali yükün büyük oranda azaltıldığını kaydeden Korkut, “Belediyemiz işte bu süreçte nefes almaya başladı. Biz de bu doğrultuda ödemeler dengesini oluşturduk, sıkı bir para politikası uyguladık; mali disiplini ele aldık.” diye konuştu.

“BORÇ YÜKÜNÜ ORTADAN KALDIRDIK”

Yakutiye Belediyesi’nin geçmiş dönemlerden SSK ve Maliye’ye olan milyonlarca liralık borcu da geçen ay tamamen ödedikleri bilgisini veren Başkan Korkut, “Tam 148 milyon lira borç vardı. Geçmiş dönemlerden günümüze kadar gelmiş olan bu borç, faiziyle de belediyemize yük teşkil ediyordu. Bu borç yüzünden deyim yerindeyse elimiz kolumuz bağlı durumdaydı. İller Bankası kesintiye gidiyordu, kesilen rakam faizi bile karşılamıyordu. İlaveten bu borç vatandaşımız için hizmet üretmemize de engel teşkil ediyordu. Biz de plan ve programımızı yaptık. SSK ve Maliye’ye olan 148 milyon liralık borcu ödedik ve bitirdik. Şu anda SSK ve Maliye’ye tek kuruş borcumuz yok. Düşünün ki, borç büyüklüğü bakımından Türkiye 6’ncısı bir belediye iken, bugün bu borçlarını ödemiş olan tek belediyeyiz” şeklinde konuştu.

KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUSU

Nokta Medya Yayın Editörü Samet Özünal’ın, Yakutiye’nin Erzurum’un omurgası hükmünde olduğunu ve bu yüzden ilçede yapılaşmaya dair atılacak her adımın, kentin tarihi ve sosyal dokusu için önem teşkil edeceğini hatırlatması üzerine Korkut, “Biz kuşkusuz meseleyi bu yönüyle de ele alıyoruz. Erzurum’un tarihi kimliğini Yakutiye oluşturuyor. Dolayısıyla Yakutiye’de yaptığımız her çalışmada, kentin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunu korumayı öncelikli meselemiz olarak görüyoruz. Yaptığımız Yakutiye Kent Meydanı, Üç Kümbetler Projesi, Muratpaşa Meydanı ve Boyahane Camii çevresindeki çalışmalar, aslında şehrin tarihini gün yüzüne çıkarma noktasındaki gayretimizin göstergesidir. Biz bu ilkeden hiç şaşmadık, bundan sonrası kaderimizde ve nasibimizde varsa eğer, yine bu istikamette çalışmalarımı devam edeceğiz. Biz Erzurum şehir merkezini tarihi ve kültürel kimliğiyle çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

AKDAĞ’DAN YATAY YAPILAŞMA VURGUSU

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, programda kentsel dönüşüme yönelik çalışmalardan da bahsetti. Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akdağ’ın, “yatay yapılaşma” vurgusuna tam destek veren Korkut, Yakutiye’de çodk katlı yapılaşmayı kendisinin de tasvip etmediğini dile getirerek, ilçedeki kentsel dönüşüm projelerini yatay yapılaşma ekseninde şekillendireceklerinin altını çizdi. Korkut, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını ise, şöyle sıraladı: “22 dönümlük alanı kamulaştırdık, TOKİ 168 konut yaptı. 26 dönüm alanı kamulaştırdık, Hasani Basri türbesinin olduğu kısım, 4 parçaya böldük. Mehdi Efendi Mahallesi’nde 46 dönümlük alan kamulaştırıldı. Hacı Cuma da 125 dönümlük yer kamulaştırması yapıldı. Üç Kümbetlerde 150 dönümlük alanın kamulaştırması yapıldı. Yine Recep Akdağ Bulvarı’nı hizmete açmak için kamulaştırma yaptık ve toplamda kamulaştırma için harcadığımız para 230 milyon lirayı buldu” ifadelerini kullandı.