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30 Mayıs 2018 13:32

Yakutiye Belediyesinden UMKE şehidine vefa

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Hilalkent semtinde yaptıkları bir parka UMKE Şehidi Burak Tatar’ın ismini verdiklerini açıkladı.

Yakutiye Belediyesinden UMKE şehidine vefa

30 Mayıs 2018 13:32

Ali Korkut, Elbab, Afrin gibi dış operasyonlara gönüllü olarak katılan Burak Tatar’ın genç yaşta şehadet şerbetini içtiğini belirterek "Belediye olarak şehidimizin isminin bir parkta yaşaması kararı aldık. Kararımız Haziran ayı meclis kararıyla resmiyet kazanacak" dedi.


Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar (23) Afrin’in Kestele Hidirya bölgesinde, askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin yola döşediği EYP’nin patlaması sonucu 1 Nisan 2018 günü şehit olmuştu. Terörle mücadelenin yürütüldüğü bir çok bölgeye gönüllü olarak katılan şehit Burak Tatar, Fırat Kalkanı, Afrin’de gönüllü olarak görev almıştı.


Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Hilalkent semtinde geçtiğimiz yıl yaptıkları parklardan birine Burak Tatar ismi vermeyi kararlaştırdıklarını bildirdi. Başkan Korkut, "Şehitlere vefa gösterilmeli. Bu bağlamda UMKE şehidimizin ismini bir parkta yaşatmak istedik. Hilalkentte yaptığımız güzel bir parkımıza Burak Tatar ismini verdik. Haziran ayı meclisinde alacağımız karar ile resmileştirmiş olacağız. Biz huzur içerisinde yaşayalım diye şehadet şerbeti içenlere, yaşayanların, sağların vefasını göstermemiz gerekiyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.




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