Yakutiye, ilçede kaldırım çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmaları inceleyen Ali Korkut, yaya yolunun araç geçiş alanlardan daha fazla önem arz ettiğini belirtti. Korkut, halkın hizmetin en güzeli hak ettiğini söyledi.

Yakutiye Belediyesi şehir merkezinde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Alipaşa mahallesi Evliyaçelebi caddesi ile Mezarlık sokakta kaldırım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ali Korkut, son yıllarda merkezdeki bütün kadırım çalışmalarında taş malzeme kullandıklarını hatırlattı. Taşın pahalı bir malzeme olmasına rağmen tercih edilmesinin, çevresel güzellik, estetik duruşu ve diğer malzemelere oranla dayanıklı olması olarak gösteren Ali Korkut, "Vatandaşımızın ayağını sağlam basacağı, sağlıklı bir malzemeyle çalışma yapıyoruz. Halkımızın huzurla yürümelerini diliyorum" dedoi.

Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Alipaşa mahallesinde yürütülen çalışmalar tamamlanmak üzere. Kaldırımlarda taş uygulamasının diğer malzemelere oranla pahalı olmasının yanı sıra uzun süre dayanması, bozulmanın yaşanmaması nedeniyle tercih sebebi. Yetkililer, taş kaplama yapılırken özellikle alt dolgusunun önem arz ettiğini belirtiyorlar.