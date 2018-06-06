Yakutiye Kent Meydanı yada "Kuş Cenneti"

Yaklaşık 20 dönüm büyüklüğündeki kent meydanı içerisinde 16 ve 13. yüzyıl olarak tarihlendirilen 2 tarihi eser yer alıyor. İsmini Selçuklu mimarisinin nadide eserlerinden Yakutiye Medresesinden alan kent meydanı, insanların gündüz ve gece vakit geçirebildiği, tarihi ve çevre güzelliğiyle gözde bir meydan haline geldi.

Erzurum’a kalıcı eserler kazandıran Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, tarihi eserlerin kazandırılmasıyla hak ettiği, "tarih şinas başkan"lığı da fazlasıyla hak ediyor. Gerçek anlamda iki ayrı kent meydanını şehre kazandıran Ali Korkut’un en güzel imzalarından birini de Muratpaşa Kent Meydanı oluşturuyor.

Yakutiye Kent Meydanı, yeşil ile kuşatılmış huzurlu görüntüsüyle, vatandaşın güzünde hoş gelen baharın resmi ve kuş cenneti olarak tanımlanıyor. Çetin Gaygılı isimli Erzurumlu, kuş cennetine çok benzediğini düşündüğü Yakutiye Kent Meydanından bu görüntüyü görünce telefonuna sarılmış. Bu görüntüler Çetin Gaygılı’nın objektifinden yansımalar olarak sosyal medyaya tarihine geçti. Gaygılı, sosyal medyada resimleri "Yakutiye, Kuş Cenneti" ibareleriyle paylaşmış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık dile getirdiği ifadeyle "Yiğit ölse de eseri kalıyor", bu gerçeği ise hiçbir karanlık kapatamıyor.