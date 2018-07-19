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19 Temmuz 2018 15:01

Yakutiye, merkezde asfalt çalışıyor

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, Rant Tesisleri, Semih Kobal ve çevresedi 7 sokakta asfalt çalışması yapıyor.

Yakutiye, merkezde asfalt çalışıyor

19 Temmuz 2018 15:01

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ali Korkut, çevre esnafının teveccühüyle karşılaşıyor. Korkut, "Kaldırımlarını ve asfaltını yapmıştık, ancak yeni çalışmalar olmuş. Bazı kurumların yaptığı çalışma asfaltı bozunca yeniden çalışma yapıyoruz" dedi.


Yakutiye Belediyesi, köy, bağlı mahalle ve şehir merkezinde asfalt mesaisini aralıksız sürdürüyor. Erzurum’un ticari faaliyeti yüksek, esnafın yoğun olduğu Rant Tesisleri sokakları, Semih Kobal cadde ile birlikte 7 sokak ve caddede asfalt çalışması yapıyor. Bazı kuruluşların alt yapı çalışması nedeniyle bozulan asfaltı kazıyarak sıfır asfalt çalışmasının yapıldığı sokaklarda esnafda çalışmalardan memnun.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Korkut, cadde üzerindeki esnafları tek tek gezerek yapılan işle ilgili memnuniyetlerini sordu. Bölgede birkaç yılın ardından ikinci asfalt çalışması yapıldığını vurgulayan Korkut, "ESKİ ve diğer kuruluşların çeşitli çalışmaları nedeniyle asfalt bozulmuş. Esnafımız mağdur olmasın diye yeni asfalt çalışması yapıyoruz. 4 sokağımızda çalışmalar tamamlanmış, asfaltlar yenilenmiş. Esnafımızın hatrını sorup, işlerden memnuniyetlerini sorduk. Şükür, esnafımızın yoğun olduğu bölgede işlerimizden memnun olmayan esnafımız yok. 3 sokakta bozulan asfaltı kazıttık. Telekom ve bir iki kuruluş hatlarını yeniliyor. Birkaç güne kadar tüm sokaklarda çalışmaları tamamlamış olacağız. Esnafımızın kazancının, ticaretinin etkilenmemesi için belediye olarak üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz" şeklinde konuştu.




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