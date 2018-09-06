Yakutiye, Pardus’a destek veriyor

Belediye başlattığı destek ile bilgisayarlarına PARDUS işletim sistemi yükletmek isteyenlere ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Yakutiye Belediyesi, bilgisayar yazılım sistemi PARDUS’u desteklemek için destek kampanyası başlattı. Belediye Başkanı ALi Korkut, bilgisayarlarına Pardus yükletmek isteyen vatandaşları ücretsiz olarak hizmet verileceğini belirtti. Belediyeye bilgisayarlarını getirerek yerli yazılım yükletmek isteyenlere, Pardüs yüklenirken, bilgisayarlar için bakım ve temizlik işlemleri de gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra www.yakutiye.bel.tr internet adresinden pardus ileilgili eğitim sayfası yer alacak ve eğitim verilecek. Yakutiye belediyesi yerli işletim sistemi pardusu kullanım, milli ekonomıye katkı sağlamak, yerli yazımlara önem vermeyi destekliyor. Türkçe işletim sistemi Pardus, kolay kurulumu, virüslere karşı geçit vermemesiyle biliniyor.