Yakutiye, Şükrüpaşa’yı asfaltlıyor

Budak sokakta kaldırım çalışmasının ardından yol çalışması yapan Belediye ekipleri, kaldırım, karo-bordür ve asfalt çalışmasını bir düzen içerisinde gerçekleştiriyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, asfalt atılan alanların çeşitli çalışmalarla yeniden bozulduğuna dikkat çekti. Alt yapı çalışmalarının faklı kurumlarca farklı dönemlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle yol sorununun yaşandığını da belirten Ali Korkut, "Bir sokakta, mahallede asfalt yoksa vatandaş doğal olarak fazla bekleyemiyor. Belediye olarak bir alanda asfalt çalışması yaptıktan sonra başka kurumların o alanda çalışma yaptığına şahit olabiliyoruz. Yani yaptığınız iş, bir anda yapılmamış olabiliyor. Buda belediyeciliğin cilvesi olsa gerektir" dedi.

Yakutiye Belediyesi, ilçe sınırları arasında en çok Şükrüpaşa semtinde asfalt çalışması yapıyor. Budak sokakta asfalt çalışması yürüten belediye fen işleri müdürlüğü ekipleri, karo ve bordür çalışmasının tamamlandığını belirtiyorlar. Fen İşleri yetkilileri "Şükrüpaşa, oldukça geniş bir alandan oluşuyor. Alt yapı çalışması zamanlama açısından bizimle paralel olmayabiliyor. Bunedenle aynı sokağa 2 veya 3 kez asfalt attığımız olabiliyor. Buda iş yükünü artırıyor" dediler.