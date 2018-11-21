Yakutiye'de durmak yok, hizmete devam

Belediye Başkanı Ali Korkut, yapılaşmanın hızlı olduğu ilçe sınırları içerisinde yeni imar yolları oluştuğunu, yapılaşma hızına paralel olarak hizmeti geciktirmeden götürdüklerini belirtti.

Yakutiye Belediyesi, yol, kaldırım yapımı ve yeni yollar açmak için aralıksız çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçenin dinamik bir yerleşim alanı olduğunun altını çizerek "Yakutiye ilçe sınırlarımızda yapılaşmanın hızlı olduğu bölgeler var. Yapılaşma tamamlanınca insanlar iskana açılan binalara taşınıyorlar. Belediye olarak yapılaşma hızına paralel olarak hizmet götürmek durumundayız. Yeni yol açılması gerekiyorsa yol açıyoruz. İmar yollarını açmak, açılan yolların asfalt ve kaldırımlarının yapılması noktasında hızla çalışıyoruz. Son bahar geldi, kışa giriyoruz diye vatandaşın hizmetini geciktiremeyiz. Hizmet beklemez, bizde bekletmiyoruz" dedi.

Özellikle Şükrüpaşa ve Hilalkent bölgelerinde çalışmaların yoğun olduğu gözleniyor. Şükrüpaşa mahallesi ile Hilalkent bölgesinde imar yolları da dahil 7 yol açılırken, yine aynı bölgelerde 4 adet park ve oyun alanları oluşturuldu.