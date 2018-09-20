Yakutiye'de son iki köy kaldı

36 köy/mahallede köy içi yollarının asfalt çalışmasının bu yıl biteceğini belirten Belediye Başkanı Ali Korkut, 33 köyde çalışmanın tamamdığını, Yerlisu köyünün ise çalışmasının sürdüğünü söyledi. Altıntepe ile Yazıpınar köy/mahallelerinin birkaç gün içerisinde asfalta kavuşacağını vurgulayan Korkut, "Çok şükür, bağlı mahalle ve köylerimiz tozdan çamurdan kurtuldu, kurtuluyor" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçe sınırları içerisinde yer alan 36 köyün toz ve çamurdan kurtulması için son 10 gün içine girdiklerini belirtti. Ali Korkut, 33 köyde çalışmaların tamamlandığını hatırlatarak "Yerlisu köyünde, asfalt çalışmalarımız sürüyor. Köy içi yollar, ortak alanlarda artık çamur ve toz olmayacak. 2 köyümüz ki, bunlar büyük köyler değil. 2-3'er günlük çalışmayla tamamlanacak işlerimiz kaldı. Altıntepe ile Yazıpınar köylerimizde asfaltla buluşturunca tüm köy ve mahallelerimizde asfalt veya taş kaplama çalışması tamamlanmış olacaktır. Köy/mahallelerin çalışmalarının tamamlanması, köylerimizin batıdaki benzerleriyle aynı konuma gelmeleri açısından bir adım olacaktır. Gittiğimiz her köyde, özellikle kadınların memnuniyetleriyle karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ali Korkut, köy/mahallelerin yalnızca şekil olarak değil, yaşam biçimiyle de batıdaki köylerin seviyesine ulaşmasının yolunun açıldığını ifade ediyor. Korkut, "Köyde yaşam aynı zamanda bir ayrıcalık olacaktır. Vatandaşımız ile el birliği, işbirliği ile yeni hizmetler, imkanlar geliştirebiliriz. Özellikle üretim ve üretilenin pazarlanması bağlamında yapılacak işler var. Köy kooperatifleri veya benzer kuruluşlar oluşturmak durumundayız. Bu amaçla teşvikler, yol göstermek başta inşallah güzel adımlar atacağız. Elbirliğiyle köylerimizin yaşam kalitesini yükseltip, köyde yaşayan insanlarımızın refah seviyesini artıracağız" ifadelerini kullandı.