Yakutiye’den çocuklara tatil eğlencesi

Belediye Başkanı Ali Korkut ana okullarını ziyaret ederek çocuklara dergi verdi. Anaokulu öğrencileriyle vakit geçiren Korkut, onlarla resim çekilmeyi ihmal etmedi.

Yakutiye Belediye Başkanı ilçe sınırları içerisinde yer alan Anaokullarını ziyaret ederek öğrencilere Minika Çocuk, Bilge Minik Dergisi hediye etti. İçerisinde eğlenceli etkinliklerin yer aldığı dergilerle çocukların eğlenirken öğrenmesi, yeteneklerini geliştirmesini amaçlayan dergileri tek tek çocuklara veren Ali Korkut, sevimli minikler ile hatıra fotoğrafları da çekildi.

Okul öncesi 3 - 6 yaş grubu çocuklara yönelik öğretici, eğitici etkinlikleri içeren dergiler, Yakutiye İlçesindeki Anaokulu öğrencilerine dağıtıldı. İçeriğinde el yeteneklerine yönelik yap boz, boyama, resimli hikayelerin de yer aldığı Minika Çocuk ve Bilge Minik dergisi tatilde çocukların keyifli vakit geçirmesini amaçlıyor. Ali Korkut, "Ana okullarımızı gezerek çocuklara dergiyi kendi ellerimle vermek istedim. Her sınıfta keyifli dakikalar geçiriyorum, minik yüreklerle sohbet ederek hatıra resmi çektiriyoruz" dedi.